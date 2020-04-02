国家卫健委：毫无保留地向所有国家开放新冠肺炎疫情网上知识中心

人民网北京4月2日电 （王国菁）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委国际司监察专员李明柱表示，国家卫健委和世界卫生组织共同举办了分享防治新冠肺炎中国经验的国际通报会，把最新版的诊疗方案、防控方案等一整套技术文件以及会议视频上传至二维码，形成了新冠肺炎疫情网上知识中心。

李明柱介绍，新冠肺炎疫情网上知识中心中的防控策略、诊疗方法和技术标准，都是我国在实践中探索和总结出来的，经受了实战考验，国家卫健委毫无保留地向所有国家开放，受到了相关国家欢迎，仅通报会的英文视频观看量在海外就超过了十几万。

李明柱表示，新冠肺炎疫情网上知识中心除了最新版的诊疗方案、防控方案等技术文件之外，还包含了多场知名专家经验分享的实况录像以及培训视频。此外，还包括最新的研究成果以及科普内容。该知识中心是获取中国防控经验、技术指南和技术标准的在线平台，有专门的团队在维护、更新和完善。

李明柱强调，新冠肺炎疫情网上知识中心是个相对静态的疫情防控知识库，它与专家视频连线，派驻国外的医疗专家组相互补充，为国外提供技术支持。

李明柱称，许多国家的官员和专家都表示，中国的防控经验非常有价值，也为他们打赢全球新冠肺炎阻击战增强了信心和力量。