国家卫健委：支持非洲国家抗击疫情 提供多方面援助

人民网北京4月2日电（王国菁） 2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委国际司监察专员李明柱表示，国家卫健委对于非洲国家出现的疫情非常关心，也非常忧心。国家卫健委积极参与了对非的抗击疫情合作，向非洲国家提供力所能及的帮助。

李明柱介绍，国家卫健委向非洲国家派遣援外医疗队已经有57年的历史，现在有近千名医疗队员长期在非洲工作。为支持非洲国家抗击疫情，我国提供了以下几方面援助：

一是发挥我国援外医疗队作用，协助非洲国家控制疫情。新冠肺炎疫情发生以后，国家卫健委指导医疗队支持驻在国开展疫情防控，截至目前已经开展各类培训和健康教育活动250余场，培训1万多人，发布了多语种的公告和防控指南800多份，覆盖了广大非洲民众和我们在非洲的华人华侨，取得了非常积极的效果。

李明柱表示，我国医疗队在当地医院开展培训，提升当地医护人员对疫情的早期识别诊断和临床救治能力，而且还与上述国家卫生部门、世界卫生组织驻当地的代表机构建立了沟通机制。援助埃塞俄比亚的医疗队协助埃塞俄比亚卫生部完成了新冠病毒PCR检测试剂的设备调试，使埃塞俄比亚成为非洲除南非以外第二个拥有新冠病毒核酸检测能力的国家。

二是开展专家交流。在国内组建了远程专家指导团队，通过召开远程视频会议，与非洲54个国家开展了技术交流，及时向非洲国家提供技术支持，确保这些国家能够获得我国优质医疗资源的支持。

三是支持非洲疾控中心在疫情防控当中发挥作用。我国派驻非洲疾控中心的长期顾问参与了非洲疾控中心应对疫情的特别工作组，在一线参与了疫情防控，提供了大量有价值的建议。非洲国家纷纷表示，中国的经验对他们来说具有重要借鉴作用，对中国的支持表示感谢。

李明柱介绍，我国将继续根据非洲的需要，向非洲国家提供力所能及的支持，帮助他们提升应对新冠疫情的能力，也为全球卫生安全做出贡献。