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中国疾控中心：开展高质量流调 及时发现密切接触者

2020年04月02日16:49 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月2日电 （王国菁）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，能够及时发现、及时捕获、及时处理境外输入病例的关联病例，说明了我国整个监测网络是很好的。

吴尊友介绍，高质量的流行病学调查对于发现密切接触者，特别是密切接触者当中的可能感染者非常重要。高质量的流行病学调查要求要早、要快、要全面，如果慢了、漏了，就可能导致一些感染的人在社会层面没有被及时发现，造成传播。

如何做到高质量流行病学调查？吴尊友称，这对流调的工作人员有要求，他们需要有扎实的流行病学基本功，同时需要有丰富的工作经验，有调查技巧，特别是有沟通交流的技巧。

吴尊友表示，流调工作人员和病人或者回国人员在交流过程中，能够帮他回忆过去一周每天的轨迹，以及每个时间节点当中可能接触的人，以及这些人是什么样的情况，避免遗漏接触的人。

“这样快、早、全的调查，对于我们工作人员的要求是非常高的，只有高质量的流行病学调查，才能够全面地把密切接触者发现出来，能够及时隔离，才可以防止由于流调工作不及时造成漏洞。”吴尊友称，这项工作经过国家卫健委的部署，全国整个监测网络、流调工作都得到了全面加强，流调工作对于保证及时全面地发现密切接触者、控制疫情的扩散发挥着重要的作用。

(责编：刘卿、李栋)


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