造成境外输入关联病例的原因是什么？ 国家卫健委解答

人民网北京4月2日电 （许晓华）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。针对“境外输入病例的关联病例”的问题，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌进行了回应。

王斌介绍，境外输入病例的关联病例，实际上是境外输入病例的继发病例，是和境外输入病例进行了接触而新产生的病例。造成这种情况的原因，初步分析是在我国防境外输入的早期，部分省份对来自境外疫情当时还相对风险较低的国家和地区的入境人员，通过海关检疫，判定不属于四类人员，也就是既不是确诊病例、疑似病例，也没有出现发热等症状，也不是密切接触者，这些非四类人员在当时情况下是允许自行乘坐交通工具进行中转或者直接回家进行居家隔离。这些人员中可能存在着一些还处于潜伏期的感染者或者无症状感染者。

“为了进一步避免中转或者居家隔离过程中因隔离不严格等情况造成的风险，全国各地都在进一步加强入境人员的管控措施，已经形成了一套比较成熟的、比较严格的集中医学观察管理制度。对于除了外交人员或者从事重要经贸、科研、技术合作的人员外，所有的入境人员都要实行集中医学观察，这样的一些措施能够防止境外输入病例的继发病例的问题。”王斌说。