国家卫健委：分享新冠肺炎应对经验 已举办40多场国际视频交流

人民网北京4月2日电 （王国菁）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委国际司监察专员李明柱表示，当前新冠肺炎在全球迅速蔓延，来势汹汹，已经影响到200多个国家和地区。这场疫情再次警示人们，疫情没有国界，任何国家都没有办法独善其身，所以迫切需要加强国际协作，凝聚合力，携手应对。

李明柱表示，对此，国家卫生健康委重点做好以下方面工作：一是继续深化国际合作。支持二十国集团加强信息共享、政策协调和行动配合，积极筹备二十国集团的卫生部长会议，深入开展药物、疫苗研发等合作，阻止疫情跨境传播，携手各方帮助公共卫生体系薄弱的国家提高应对能力。

二是深化区域疫情应对协调。国家卫健委将通过中日韩、中国-东盟、上海合作组织、中国-阿拉伯联盟、中国-中东欧国家等卫生合作机制，进一步强化卫生应急网络建设，加强信息共享和政策协调。

三是做好经验交流。建立了国际合作专家库，已经与100多个国家和地区举办了40多场视频交流，分享我国在新冠肺炎应对方面的经验，近期还将安排20多场。

四是支持世界卫生组织发挥领导作用，世界卫生组织是联合国的专门机构，是在卫生健康领域最权威、最专业的国际组织，在突发公共卫生事件应对当中发挥着重要作用。在疫情发生以后，世界卫生组织为协调全球范围的疫情应对做出了巨大努力。中方近期向世卫组织捐赠了两千万美元，主要是支持世卫组织的全球疫情应对行动，特别是支持公共卫生体系薄弱的国家提升应对能力。

李明柱表示，国家卫健委派遣专家参加世卫组织的相关标准制定工作，支持世卫组织在疫情全球应对当中继续发挥领导作用，不断完善全球卫生安全治理体系，更好地维护全球卫生安全和人民的健康福祉。