七色营养菜谱有颜有料 贝蒂斯用好油构筑健康新“食”尚

疫情以来，返岗复工后的健康防护成为全民关注的焦点。就餐方面，错峰、隔离、分餐制等多种就餐方式普及，自带便当也成为不少上班族的“最优解”。

为守护公众饮食健康、呼吁科学补充营养，国内橄榄油头部品牌贝蒂斯携手首都保健营养美食学会会长王旭峰联合推出了“七色增强免疫健康营养菜谱”，并发起“在家做好饭，健康用好油”健康自制美食征集活动。为期近一个月的美食活动吸引了近2000万人次的互动参与，获得网友的广泛好评，掀起一阵全民自制营养餐的健康新“食”尚。

七色菜谱掀起自制营养餐健康风潮

从官方微博发布七色美食海报到微博大V“下场”支持，贝蒂斯橄榄油健康自制美食征集活动在网络迅速扩散。网友们通过晒自制美食图、分享拿手菜参与活动。活动当天，#是时候家里备瓶好油啦#的微博话题迅速冲上了微博美食榜的前6名。

随着@健康时报、@营养师张郇、@大胃王鱼子酱、@营养师晓雅等媒体官方微博及其他营养师、美食KOL等响应与互动，话题围绕“自制美食”、“增强免疫”持续发酵，网友们纷纷充当“自来水”，安利号召更多人一起参与晒美食。

（自制美食活动最具创意奖图）

网友“烘焙很简单YOU”晒出麻辣鸡翅香锅，可谓是色香味俱全，鸡翅色泽饱满、外酥内嫩让人垂涎欲滴。他表示这次活动意义非凡，不仅能学到营养知识，还能享受到烹饪的乐趣。

热心美食网友“Tom”也对此次活动赞不绝口：“原来不同颜色的食材代表不同的营养，贝蒂斯推出的菜谱既方便快捷又美味营养，每款菜谱我都学着做了，同事们都羡慕我带的餐！”

作为本次活动的联合发起人，首都保健营养美食学会会长王旭峰表示：“这次活动通过推出营养健康的菜谱并倡导自制饭食，在家做好菜，健康用好油。从营养均衡的角度出发，引导大家挖掘食物色彩的多样化搭配，补充能够增强免疫力的营养素，助力提升全民身体免疫力。”

有态度、有品质，持续传递健康生活理念

源于西班牙百年品牌的贝蒂斯橄榄油以特级初榨的品质为消费者带来全新的味蕾体验，一直致力于倡导健康生活理念和方式。

贝蒂斯品牌负责人表示，本次开展“在家做好饭，健康用好油”七色增强免疫健康营养菜谱活动，承袭了品牌对健康生活理念一贯的倡导与追求，通过科学、趣味、易传播的方式，在增强身体免疫力层面为大家的健康饮食提供了专业的指导。

而对于健康生活的态度层面上，贝蒂斯橄榄油还独家冠名了央视首档新青年生活分享节目《你好生活》。节目中明星嘉宾在返璞归真中体验慢节奏的生活感悟，与贝蒂斯橄榄油倡导健康的生活态度、高品质的生活追求不谋而合。

热剧植入、直播带货，推动改变用油观念

今年年初，贝蒂斯深度植入电视热播剧《精英律师》，携手江苏卫视热播的传统年节美食文化节目《穿越时间的味道》。通过功能植入、话题营销、场景教育等方式与消费者进行深度沟通，建立消费场景化联想，强化品牌认知，达到流量、销量统一提升。

当直播带货突围，成为商品销售新模式，贝蒂斯又积极开辟直播带货新赛道，亮相李湘、李佳琦等主播的直播间，头部主播相继助力品牌，在强大的“粉丝经济”推动下，获得巨大的人气回报。

一系列多渠道、高频次的营销，贝蒂斯在传递健康品质生活理念、推动民众对用油观念的转变的同时, 也为自身品牌引入了爆发式流量，实现销量节节攀升。

未来，贝蒂斯橄榄油将创造更多创新实践的可能，并持续为国人提供健康、营养、高品质的用油，守护国人健康品质生活。