人民网·人民健康发起“人民战‘疫’——关爱志愿者健康”活动

你守护生命，我守护你。人民战“疫”中，全国各地处处闪耀着志愿者的身影，他们不为人知，默默无闻奉献，是新时代最可爱可敬的人。为向广大志愿者群体奉献爱心，人民网·人民健康联合北京市二十一世纪公益基金会（以下简称二十一世纪公益基金会）、西藏爱唯一营养科技有限责任公司（以下简称爱唯一）、袁米农业科技有限公司（以下简称袁米科技）共同发起“人民战‘疫’——关爱志愿者健康”专项公益捐赠活动。捐赠活动于4月2日启动，在全国遴选出10000 - 13000名符合条件的志愿者进行捐赠。

活动将提供价值近1200万元的爱可丁奶粉和袁米海水稻，助力保障提供物流配送服务支持以及配合各地捐赠活动。

捐赠对象为参加本次抗击新冠肺炎疫情的志愿者，二十一世纪公益基金会作为慈善组织对该公益项目遵循公开、公平、透明的原则进行管理与操作，有序与全国志愿服务组织合作，按照相关标准对志愿者进行审核、遴选、慰问，并及时在基金会官网向社会公开相关信息。

活动期间，人民网·人民健康将定期回访参与活动的典型志愿者，了解战“疫”期间的感人故事，活动相关内容将择优在人民健康网、人民网食品频道、人民网消费频道、人民健康客户端、“人民好医生”客户端等媒体平台择优传播报道。