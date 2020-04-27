“人民战‘疫’关爱志愿者健康”活动：爱心物资陆续发出

你守护生命，我守护你。为向广大志愿者群体奉献爱心，由人民网·人民健康联合北京市二十一世纪公益基金会（以下简称二十一世纪公益基金会）、西藏爱唯一营养科技有限责任公司（以下简称爱唯一）、袁米农业科技有限公司（以下简称袁米科技）共同发起“人民战‘疫’——关爱志愿者健康”专项公益捐赠活动。活动将提供价值近1200万元的爱可丁奶粉和袁米海水稻，助力保障提供物流配送服务支持以及配合各地捐赠活动。截至4月26日，湖北、河南、江西、新疆等地的捐赠物品均已发出，惠及2550个家庭。

“后序捐赠抗疫志愿者活动正在有条不紊的进行中”，据活动负责人介绍，截至4月26日，袁米海水稻已发出湖北78个公益团体632人，河南32个公益团体1135人，新疆8个公益团体113人，江西10个公益团体600人，湖北个人70人，总价值 232560元。爱可丁奶粉已发出2550箱，受捐助志愿者已经全部收到奶粉，其中针对志愿者团体组织，已发出湖北632箱、新疆113箱、河南1135箱、江西600箱，针对个人已发出70箱，总价值1958400元。

本次活动捐赠对象为参加抗击新冠肺炎疫情的志愿者，二十一世纪公益基金会作为慈善组织对该公益项目遵循公开、公平、透明的原则进行管理与操作，有序与全国志愿服务组织合作，按照相关标准对志愿者进行审核、遴选、慰问，并及时在基金会官网向社会公开相关信息。

本次活动所捐赠的爱可丁婴幼儿配方奶粉，含有八亿活性益生菌，三克益生元，特别添加乳铁蛋白，采用干湿混合工艺制作而成。袁米鲜米含植物蛋白、膳食纤维和微量元素，依托稻米全产业链食味与品质保障体系，减少中间环节，最大限度保持鲜米的新鲜口感及营养。

活动期间，人民网·人民健康将定期回访参与活动的典型志愿者，了解战“疫”期间的感人故事，活动相关内容将择优在人民健康网、人民网食品频道、人民网消费频道、人民健康客户端、“人民好医生”客户端等媒体平台传播报道。