一个班可能就有一个孤独症患儿，专家提醒宝宝说话晚需警惕

每年的4月2日是世界孤独症日。孤独症就是之前大家常说的自闭症，规范的诊断名称是孤独症谱系障碍，英文缩写为ASD。

近些年，孤独症发病势头很猛，已经变成了常见病，最新的患病率甚至高达1/54。也就是说，54个孩子里面就有一个。在部分人数相当的班级中，相当于一个班里可能就有一个孩子是孤独症。这确实是一个值得所有人都重视的疾病。

宝宝有多个语言“发育里程碑”，说话太晚要警惕孤独症

孤独症是以社交沟通障碍、狭窄的兴趣爱好和重复刻板的动作行为为核心症状的疾病。虽然表现多种多样，功能有高有低，但大部分孤独症的孩子，会伴随语言问题，如语言发育迟缓或者语言发育倒退。既然孤独症跟语言关系很密切，我们就来说说语言发育。

语言发育是家长们很关注的一个问题。“我家宝宝说话晚”这样的情形尤其会让家长们纠结。看着小区里别的宝宝早已经会说话了，自家宝宝却连“爸爸、妈妈”也不叫，真是着急，这也是大多数家长带宝宝来就诊的主要原因。

要知道语言是人类特有的一种高级神经活动，是为了人类的互相沟通交流而产生的。其实，儿童语言发育是一个连续、复杂的过程，跟大脑发育息息相关，而且还涉及到多个系统器官，如口腔肌肉功能、舌位、喉部、听力能力等。语言发育从婴儿出生以后即开始，要经历前语言阶段、语言理解阶段、语言表达阶段等过程，其机理也并非“不会不说话”那么简单。

语言发育跟其他神经心理发育一样有一定的规律，在宝宝的成长过程中会出现多个“发育里程碑”。比如，大多数宝宝在6个月龄时能发出“mama”“baba”“dada”等无明确意义的音节，而且全世界宝宝叫爸爸妈妈的发音都基本类似，也证明此阶段不同种族的语言发育规律相同，与母语无关；大多数宝宝1岁时能有意义地开口叫“爸爸、妈妈”；大多数2岁宝宝能说短句。

随着儿童脑功能和发声听觉器官的逐渐发育，宝宝的语言能力也快速发展，但总体上语言理解能力早于语言表达能力。也就是说，儿童要先能听懂话才能开始说话。

那么，如何判断宝宝能否听懂话呢？一个很好的办法就是看孩子听从指令或指示的能力。出门诊时，我就不会问一个1岁半宝宝的家长“您家宝宝会说话吗”，我更愿意通过发出“宝宝小玩具给妈妈”“宝宝把门关上”等简单指令，来了解他们的语言理解能力。如果他/她在听到我的指令后不开口只做动作，那我就能初步判断这个宝宝有语言理解能力；如果他/她在做动作的同时，又能回答“好”“不要”等简单的字或词，那这个宝宝的语言理解和表达能力都有一些。当然了，我们在临床上有一套比较完善的评估儿童语言发育的方法和工具，可以尽量做到客观真实。

讲了这么多，其实我最想告诉家长们，宝宝说话晚并不像家长们理解的那样“我家孩子什么都会，就是不说话”，而是要警惕孤独症的发生。但家长们也不能走另一个极端，并不是所有说话晚的宝宝都是孤独症。

“说话晚”原因复杂，建议家长先查病因再治疗

宝宝语言发育迟缓仅仅是一个症状性的描述，背后的原因很多。除了孤独症谱系障碍外，不良的语言环境、家庭带养因素也可能引起。另外，许多疾病早期也可表现为语言发育迟缓，如智力低下、特殊性语言损害、口腔问题、听力问题、代谢性疾病等。

不同原因引起的语言发育迟缓，表现往往也不同。比如孤独症患儿的语言发育过程，其实是以非言语交流障碍最显著。什么意思呢？就是说患儿可能容易同时出现手势、姿势性的语言发育落后，如眼神、对视不好，不会点头、摇头等，还会有语言理解能力受损或没有语言等。他们还有一个非常重要的特点，就是常伴有社交障碍、兴趣缺乏。因此，孤独症干预训练与单纯语言训练方法不一样，应早期发现并识别。

而智力落后儿童、构音障碍儿童的语言发育迟缓，虽然说话较晚，但基本上都有社交意愿，愿意与人交流或能听懂指令。临床上，比较复杂的是，智力发育落后、构音障碍、孤独症等等，有些临床表现、症状往往会交织在一起，不太容易分辨。这也再次提醒家长们，如果家里的宝宝“说话晚”，一定不能简单评估后就去做语言训练，而应该好好查一查背后的真正原因，这样才能选择正确的治疗方案和语言训练方法，才能事半功倍。

“贵人语迟”“男孩儿说话晚”都不科学，反而可能害了孩子

“贵人语迟”“男孩儿说话晚”等，是由来已久的老说法了。我想告诉大家的是，它们并没有科学依据。相反，大量的事实证明抱着这样理念或借口的家长，反而可能因错失干预良机而耽误了孩子。

常有家长跟我们举大科学家爱因斯坦说话也晚的例子。事实上，经过现代医学的研究，爱因斯坦小时候语言发育迟缓，他虽然在数学、天体物理等方面天赋异禀，但他社交能力欠缺、兴趣爱好狭窄刻板。因此，国外有医学科学家推断爱因斯坦患有阿斯伯格综合征，这是孤独症谱系障碍的一种。

临床上，我们也确实发现了一些发育行为疾病如孤独症谱系障碍、注意力缺陷多动障碍的发病率男孩高于女孩。这些疾病在幼儿早期可能就是以语言发育迟缓为首要表现的，从而给人造成男孩说话比女孩晚的印象。实际上，语言发育并没有明显性别差异。家长们千万不要有这样的错误思想，而耽误了孩子们的最佳就诊时机。

（作者系国家儿童医学中心北京儿童医院保健中心副主任医师 马扬）