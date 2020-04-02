发展中国家堪称合作战“疫”表率

2008年，一场席卷全球的金融危机让世界上主要的发达国家和发展中国家聚到一起。二十国集团（G20）“临危受命”，帮助全球经济闯过一道难关。自那之后，以中国为代表的发展中国家积极参与全球治理，在国际舞台的身影日渐活跃。

12年后，一场“大考”再次摆在各国面前。随着新冠肺炎疫情在全球加速蔓延，国际合作迫在眉睫。日前，G20领导人应对新冠肺炎特别峰会召开，传递出各国团结合作应对疫情的积极信号，给慌乱中的世界吃了一粒“定心丸”。同时，许多发展中国家在疫情暴发之后迅速开启互帮互助的合作模式，并为全球战“疫”提供力所能及的支持，让世界对这股新兴力量再次刮目相看。

作为全球最大的发展中国家，中国在这场疫情“大考”中继续做好“优等生”，表现出色：国内防疫有力有效，成果有目共睹；对外援助用心用情，贡献有口皆碑。中国不仅为国际抗疫合作注入强劲力量，更为世界各国树立命运与共、共克时艰的优秀典范。

面对疫情，中国与许多发展中国家毫不犹豫携起手来，可贵的合作精神成为全球战“疫”中的一抹亮色。中国疫情暴发之初，许多发展中国家第一时间提供援助，一些支援虽然力量微薄，却饱含患难与共的深厚情谊。全球疫情蔓延之后，中国“投我以木桃，报之以琼瑶”，向需要帮助的发展中国家捐赠物资、派遣专家、分享经验，尽显大国担当。在东盟、非盟等以发展中国家为主的区域多边合作机制内，团结协作同样迅速成为抗击疫情的“主旋律”。

更令人感佩的是，一些发展中国家还向疫情较严重的发达国家伸出援手，给予力所能及的帮助。中国为日本、韩国、意大利、西班牙、法国、英国、美国等国提供了多种形式的抗疫支援；古巴向意大利派遣医疗团队，并允许一艘载有新冠肺炎患者的英国邮轮停靠；柬埔寨也在多国港口纷纷拒绝的情况下，允许出现新冠肺炎确诊病例的“威士特丹号”邮轮入境停靠。

危难时刻，以中国为代表的发展中国家用实际行动表明，这股蓬勃发展的新兴力量，有意愿也有能力为全球卫生安全体系、为各国人民健康福祉发挥更多积极作用。

发展中国家的抗疫贡献值得被看到、被肯定。与此同时，它们的防疫需求也应被关注、被重视。在G20领导人特别峰会上，联合国秘书长古特雷斯呼吁对发展中国家提供大规模援助，帮助它们提高应对疫情的能力。

根据世界卫生组织3月29日公布的数据，疫情已经影响到全球202个国家和地区。这其中包括不少发展中国家。尽管中国国内疫情防控形势持续向好，全球疫情的“震中”也未出现在发展中国家，但这不意味着可以轻视发展中国家的防疫需求。相反，考虑到大部分发展中国家公共卫生体系较为脆弱、医疗资源及救治技术相对不足、经济社会抵御风险能力不强等客观现实，国际社会更应保持高度警惕，严防疫情在发展中国家大肆蔓延，进而打开“潘多拉的魔盒”。

人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体，利益高度融合，彼此相互依存。残酷的新冠肺炎疫情让人们对这一理念有了更加清晰的认识、更为深刻的体悟。生活在同一个星球上，各国人民同呼吸，共命运。无论发达国家，还是发展中国家，唯有紧紧握住彼此的手，并肩而立，方能筑起阻挡疫情的高墙，共同守护人类的健康与未来。