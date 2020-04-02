上海社区专职消毒员 用专业守护居民健康

黑皮肤，大高个，声音洪亮，初见陶贵永，他就像社区里每天和你我擦肩而过的老大哥一样，让人熟悉亲切。

3月1日起，上海在全市开展了为期1个月的春季爱国卫生运动，围绕居民小区、建筑工地、商务楼宇、绿地公园、农贸集贸市场、沿街门店等重点场所开展科普知识宣传和环境卫生清洁。

作为上海长宁区街道（镇）爱国卫生服务社的专职消毒员，陶贵永成为主力。他从事病媒防治工作已7年，在过去的一个月，社区消毒、日常“除四害”、集中隔离点消毒，陶贵永说，要努力做到不留卫生死角，给居民们创造安心的生活空间。

量体温、配比药水、药桶装箱、穿防护服、戴护目镜……一切准备就绪，装满药水的药箱大约20公斤重，陶贵永半蹲马步，抄起药箱背带，一个转身就稳稳地背在了身后。两条肩带因为长久的使用都已经磨出了毛边。身上背一个，电瓶车前方的脚踏上再放一桶“替换装”，为的是节省来回奔波的时间。

不到8点，陶贵永和搭档便出发了。第一站是一栋26层的电梯公寓。为了提高效率，他把电动药箱换成了更笨重但更耐用的柴油药箱。在对整栋大楼每一层做完消毒后，已经接近夜里12点。“身上都是汗，口罩摘下来都能甩出水。”陶贵永说。

每天，他都和队友前来消毒，“居民看到我们每天都过来，心里也会安稳多了，我要用专业让居民安心。”

在陶贵永负责的小区、垃圾箱房、健身苑点，他能清晰地说出哪里布置着捕蝇笼，哪里最容易有老鼠窝，“一个相对安全、卫生的公共环境背后都有一套标准和操作规范。”因为这次疫情，人们对社区卫生和安全的意识也随之提高，以往居民可能不太注意他们的工作，疫情防控期间，陶贵永穿着防护服、背着“大家伙”在小区中出现的频率变高了，很多居民也注意到了小区里有这样一支卫生防疫队。

随之而来的，陶贵永日常的“答记者问”也变多了。春季爱国卫生运动期间，陶贵永还成了“辅导员”，“最重要的是动员居民们共同参与进来。”

2003年开始，为做好社区卫生公共预防工作，帮助困难人员就业，上海市组建社区公益卫生保洁服务组织，主要承担社区范围内环境卫生消毒工作。2018年，长宁区的“社区公益卫生保洁服务社”转制为“街镇爱国卫生服务社”，职能不变。

陶贵永所在的卫生服务社主要负责长宁区新华街道的防疫工作。街道辖区的2.2平方公里内，有居民7万多人，分布着79个小区、90多个垃圾箱房。整个街道的日常消毒、防疫工作主要由全社包括陶贵永在内的15名员工承担。陶贵永所在的卫生服务社负责人徐建国说：“这些年来有些地方的卫生服务社已经市场化了，但我们还是坚持街道主导这支队伍。这次疫情防控，我们的队伍迅速投入到工作中，发挥了很大的作用。”

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 11 版）