辽宁省为新生儿实施免费疾病筛查

4月1日起，辽宁省全省范围内同步启动新生儿免费疾病筛查工作，即2020年4月1日（含）以后在辽宁省助产机构出生的所有新生儿，均可享受免费新生儿疾病筛查服务。

目前，辽宁省已将先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症和听力障碍纳入新生儿病筛查病种。这些疾病如果不能早期发现和治疗，将会影响患儿智力发育、身体发育和造成因聋致哑。

本次实施的新生儿疾病免费筛查服务包括苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症(CH)、先天性肾上腺皮质增生症(CAH)三种遗传代谢性疾病筛查1次，可疑阳性的新生儿免费复筛1次和新生儿免费实施听力筛查1次，未通过的新生儿免费复筛1次。

据悉，辽宁省人民政府已将“为全省新生儿实施免费疾病筛查”工作纳入2020年省政府民生实事项目，筹集3000余万元专项资金用于为全省助产机构出生的新生儿实施免费疾病筛查，并作为“重强抓”专项行动推进落实。（记者贾莹莹）