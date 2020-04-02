热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

辽宁省为新生儿实施免费疾病筛查

2020年04月02日08:35 来源：中国妇女报

4月1日起，辽宁省全省范围内同步启动新生儿免费疾病筛查工作，即2020年4月1日（含）以后在辽宁省助产机构出生的所有新生儿，均可享受免费新生儿疾病筛查服务。

目前，辽宁省已将先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症和听力障碍纳入新生儿病筛查病种。这些疾病如果不能早期发现和治疗，将会影响患儿智力发育、身体发育和造成因聋致哑。

本次实施的新生儿疾病免费筛查服务包括苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症(CH)、先天性肾上腺皮质增生症(CAH)三种遗传代谢性疾病筛查1次，可疑阳性的新生儿免费复筛1次和新生儿免费实施听力筛查1次，未通过的新生儿免费复筛1次。

据悉，辽宁省人民政府已将“为全省新生儿实施免费疾病筛查”工作纳入2020年省政府民生实事项目，筹集3000余万元专项资金用于为全省助产机构出生的新生儿实施免费疾病筛查，并作为“重强抓”专项行动推进落实。（记者贾莹莹）

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn