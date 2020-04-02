疫情下餐饮行业四大发展趋势

突如其来的疫情给餐饮行业按下了“暂停键”。在抗击疫情的同时，餐饮企业也开始自救解围，开设菜店、上线外卖、探索新零售……企业也在这些自救措施中探索出了新的商机、新的路径，使其成为未来业务新的增长点。

趋势一：社区商业显露商机

社区餐厅在此次疫情中表现的强抗风险能力成为部分餐饮企业的新焦点。旺顺阁（北京）投资管理有限公司总裁张雅青表示，这次疫情确实带给企业许多新的思考，未来将准备多开社区店、街边店。在疫情过后，也会把有些适合的门店改造出真正的便民菜摊，赋予社区门店社区食堂、生鲜便利店等多个功能和角色，结合当下北京大力发展社区商业的相关政策，让旺顺阁走向更加便民、多元化的发展方向。

趋势二：拓展新零售市场

此次疫情也让许多餐饮企业看到了布局新零售的重要性。海底捞自热小火锅出现了“脱销”的情况，与此同时，海底捞也表示已经决定采用自建工厂、OEM代加工以及与所在国供应链合等多种方式，在半年内将供应链产能大幅提高。同时，北京西贝天然派食品科技发展有限公司在此前收到了食品生产许可证电子证书，这也说明规模化的餐饮企业拥有自己的供应链以及品牌认知度，并且食品生产加工能力强，对于布局零售市场有一定优势。未来餐饮企业有必要考虑通过自建体系，继续拓宽新零售产品线。

趋势三：自建外卖体系

疫情之下，许多餐饮企业开始采取各类措施积极自救，其中外卖成为餐饮企业主要收入来源。值得注意的是，不少餐饮企业开辟了自建外卖渠道，微信小程序及微信公众号都成为外卖订餐渠道入口。据了解，北京华天、旺顺阁、味千拉面等品牌也都选择通过开通微信订餐的方式自建外卖渠道。其中，旺顺阁、将太无二等品牌在鼓励消费者自提的同时也对门店半径2-3公里的提供配送服务。而川菜品牌龙人居、眉州东坡等品牌上线微信外卖小程序，通过与物流企业合作进行配送服务。

不难看出，此次疫情促使配送服务需求迅速增长，未来餐饮企业有必要考虑通过自建体系或者选择与组织方式和物流体系健全的相应平台合作，创新经营模式，提供更高质量的产品和服务，成为新的创收点。

趋势四：解决成本效率问题

“共享员工”成为疫情期间探索减损合作新模式。不少餐饮企业与外卖平台、生鲜电商等企业合作在一定程度上缓解了餐饮企业的成本压力。

然而，这背后显示出的是餐饮企业效率和成本的问题。从餐饮行业和企业自身来说，餐饮企业应该反省和思考企业的成本结构和人力成本问题。相信这次疫情之后，餐饮企业会在如何科学合理地用工，如何通过数字化、智能化来优化餐厅结构、提高人效、创新营销方式等方面进行思考，在未来企业面临各种危机的时候，会灵活应对，并且应对的压力相对变小。（记者 郭诗卉 郭缤璐）