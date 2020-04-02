紧急时刻 这“两跪”让患者转危为安

3月26日下午，武汉市金银潭医院南六重症病区，生命体征监护仪传出的一阵紧急的警报声打破了病房的寂静，重症病区一名患者生命告急！

“先做辅助呼吸！提高氧饱和度至99%！”情急之下，武汉市金银潭医院南六重症病区医疗小组组长、江苏省人民医院老年ICU副主任医师韩艺双膝跪在地上，双手托着患者下颌，使用面罩加压通气。

新冠肺炎重症患者的病情瞬息万变，从武汉市第一医院转战武汉金银潭医院重症病区的一周来，韩艺在抢救患者的危急时刻，先后“两跪”。回忆起惊心动魄的救治经过，韩艺说：“当时只有一个念头，就是一定要把患者的生命救回来！”

为80岁老爷子跪地插管化险为夷

转战武汉金银潭医院一周来，江苏省人民医院209名医护人员，平均每天在重症病区“战斗”十小时左右，在死亡线上挽救生命。

“那是个80多岁的老爷子，肺部细菌感染严重，脑梗神志不清，自主咳痰能力非常差！”回忆起26日下午惊心动魄的一幕，韩艺印象深刻。

当时，老爷子有很多痰都积在气道和口咽部，呼吸困难。情况紧急，需要立刻做气管插管！可难题来了，老爷子氧饱和度竟然还不到80%，此时做气管依然有危险，怎么办？

“先做辅助呼吸！提高氧饱和度至99%！”韩艺告诉记者，她所在病区是临时改造的ICU病房，病床无法像正规ICU病床一样整体升降，她在患者床头和墙壁之间狭小的空间里迅速找到了一个有利于操作的办法——双膝跪在老爷子床头的地上，双手托着患者下颌，使用面罩加压通气。

10秒、20秒、30秒、1分钟……不知不觉中，时间一分一秒过去。韩艺目不转睛地盯着监护屏幕，紧密关注患者的生命体征，一刻也不敢松懈！氧饱和度上来了！事不宜迟，韩艺赶紧为患者紧急实施插管，成功了！老人各项生命指标稳步上升，化险为夷。江苏省人民医院重症医学科副主任左荣祥回忆说：“算上之前的辅助呼吸，整个操作过程大约花费了近半个小时。”

完成抢救后，韩艺才发现，汗水已经浸湿了内衣。由于双腿已经麻木，在同事的搀扶下，她才能踉跄着站起身来。

当机立断，跪上床头紧急灌洗

江苏省人民医院接管的武汉市金银潭医院南六和南七病区，收治的都是重症、危重症患者。截至3月29日，两病区共收治患者34人，平均年龄70岁以上，其中，危重型病例33人、重型病例1人。这些危重症患者平稳的生命体征一刻都离不开医务人员的守护。

3月27日，韩艺查房时发现，18床的老爷爷机械通气效果不好，脉搏氧饱和度不满意，且通气阻力大，气管分泌物多。

韩艺当机立断，立刻进行支气管镜检查。正常情况，医生在做好准备的条件下，是站立状态下举起纤支镜到一定高度，进行左右支气管检查。但由于当时条件受限，韩艺无法在站立状态下完成操作，她二话没说，迅速爬上病床跪在患者床头，操作纤支镜检查支气管。

与想象中一样，韩艺在镜下看到大量的痰液和脓性分泌物在左右支气管的较深处，是正常吸痰无法达到的部位。这一跪半个小时就过去了，韩艺在对支气管充分灌洗和清除分泌物后，患者气道清洁了许多，氧饱和度恢复到了99%。从患者病床下来，韩艺才感到腰酸背痛。但她表示，在做纤支镜时，看到患者大量的分泌物吸出和清除，心里非常高兴。

“其实这样的救治我们每天都在进行着。”江苏省人民医院援武汉医疗队医疗组组长齐栩主任医师介绍，为了啃“硬骨头”，医疗队成立了包括气管插管、气管镜等在内的15个突击队，以应对各种可能发生的事情。

（金 凤 通讯员 周宁人）