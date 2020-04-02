除湖北外 我国贫困人口新冠肺炎病例已清零

本报北京4月1日电（中青报·中青网见习记者 韩飏）“当前和今后的重要任务就是巩固脱贫成果，防止返贫。”在今天下午国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，国务院扶贫办综合司副司长王春燕介绍，截至3月27日，除湖北省以外，我国贫困人口新冠肺炎确诊病例已清零。

“总体看，贫困地区疫情并不重，整个防控形势持续向好”，王春燕介绍，截至3月27日，全国832个贫困县中，除了甘肃省临夏市是中风险地区以外，其他的831个县都属低风险地区。

在建档立卡的贫困人口中，目前累计报告新冠肺炎确诊病例828例，已治愈772例、死亡36例，还剩20例没有治愈的患者都在湖北省。“可以说贫困地区有条件、有能力抓紧推进脱贫攻坚收官之年的各项工作。”

目前全国还有52个贫困县未摘帽，2707个贫困村未出列，建档立卡贫困人口未全部脱贫，已脱贫人口中有近200万人存在返贫风险，边缘人口中还有近300万人存在致贫风险。

王春燕表示，返贫情况是动态变化的，每年都会有一些返贫人口，这是正常现象。从近几年的统计数据看，“2016年返贫人口是68.4万人，2017年是20.8万人，2018年是5.8万人，到2019年就很少了，是5400人”，这说明脱贫质量在不断提升，贫困人口抗风险能力也在逐步增强。

3月20日，国务院扶贫开发领导小组印发《关于建立防止返贫监测和帮扶机制的指导意见》，意在将原来事后的帮扶变成事前的监测和事中的及时帮扶，把受疫情影响在内的符合条件的已脱贫不稳定户、边缘户，还有收入突然骤减、支出骤增的这几类人纳入到全国扶贫开发信息系统，及时给予各方面帮扶。

王春燕表示，疫情对贫困地区的影响主要有三方面：一是制约贫困户外出务工增收；二是加大了农户生产经营的困难；三是推迟了扶贫项目开工时间。针对此类困难，国务院扶贫办联合其他部门出台了一系列政策文件，包括产业就业、资金、金融等10多个方面。现在除湖北省以外，各地驻村工作队和驻村干部已经全部到位，东西部扶贫协作的资金已经全额拨付到位。

对于未脱贫摘帽的52个县，王春燕表示，这是贫困的最后堡垒，国务院扶贫办将在资金分配、项目安排、消费扶贫等方面对52个县进行重点倾斜和支持，确保如期完成脱贫攻坚任务。

来源：中国青年报