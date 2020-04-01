民政部：文明祭扫平安清明 需要大家共同努力

人民网北京4月1日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，民政部社会事务司副司长范瑜表示，对提供祭扫工作的地方来说，要安全有序、绿色文明，实现平安清明的目标。

范瑜表示，要加强组织领导，加强统一指挥，建立强有力的工作机制。提前做好祭扫和疫情防控方案以及应急预案，做好充分准备。要及时规范准确无误发布与祭扫相关的疫情防控和管理服务信息，进行广泛宣传引导，让大家知道要巩固疫情防控的成果，可能会有一些限制措施，让大家能够理解、支持这样的措施。

她说，要落实必要的防控措施，比如要科学设置殡葬服务机构的承载量，采取预约、限流、分时、错峰，包括加强个人防护、场所消毒等各方面的防控措施，防范发生聚集性疫情，倡导绿色低碳文明祭扫方式，防止火灾等事故发生。做好殡葬服务保障，努力为群众提供周到细致、有温度的殡葬服务。

范瑜提醒，有五个方面需要注意，一是遵守预约前置的要求。比如有的地方规定，居家或者集中观察期未满的人员是不能预约现场祭扫的；二是预约成功后要按预约时间和规定的人数前去祭扫；三是从开始进祭扫场所一直到离开，按要求做好个人的防护，接受身份的核验、体温的检测，要听从工作人员的引导，不扎堆、不聚集；四是要严格遵守祭扫用火管理方面的要求，坚决杜绝违规用火、烧纸、焚香、放炮的行为，防止发生火灾事故；五是文明祭扫。倡导采用敬献鲜花等方式表达心意，抵制不文明行为。

范瑜表示，生者的健康平安是对逝者最好的告慰。参加现场祭扫的群众请做好防护，这样才能有一个平安祥和的清明节。