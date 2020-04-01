国务院扶贫办：建立疫情分析应对机制促进扶贫产业发展

人民网北京4月1日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国务院扶贫办开发指导司副司长吴华就受疫情影响，扶贫项目的推进、扶贫产业的发展情况等相关问题作出回应。

吴华介绍说，扶贫办建立了疫情分析应对的机制，持续加强调度，加强对地方工作的推进指导，概括总结为“三组数据、三个情况”。

一是扶贫项目的开工率继续上升。中西部22个省份安排扶贫项目37万个，现在开工的有22万个，开工率超过60%。

二是扶贫企业和扶贫车间复工率继续提高。中西部22个省份扶贫企业2.8万个，复工2.7万个，复工率超过了95%。扶贫车间中西部22个省份有2.8万个，复工的有2.6万个，复工率超过了90%。从吸纳贫困劳动力就业的情况看，扶贫车间吸纳就业30万，扶贫龙头企业吸纳70万。

三是扶贫产业的生产加快步伐。各地积极化解疫情影响，主要在产业链上发力，把握好几个环节。比如在生产环节，采取一些弥补措施，发展短平快的项目；在流通环节上，加强市场信息服务，促进产销对接；在消费促进上，开展消费扶贫行动，帮助贫困地区的扶贫产品卖得掉、卖得好。

吴华表示，国务院扶贫办在生产资金支持上给予财政奖补和金融资金支持，对贫困农户的扶贫小额信贷做到应贷尽贷，适当延长还款期限，简化借款流程，方便借款，促进扶贫产业快速发展。（实习生武雯婧）