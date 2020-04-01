抗击新冠肺炎疫情 中国织密无症状感染者防控网

人民网北京4月1日电（杨迪 王国菁） 当前，我国境内新冠肺炎疫情防控已经走出最艰难的阶段，向好态势持续巩固、全国各地复工复产有序推进。然而，随着疫情在全球蔓延，“外防输入、内防反弹”的压力进一步增大，特别是一些无症状感染者病例的出现，让疫情防控产生了新的潜在风险。做好无症状感染者的监测、追踪、隔离和治疗，已经成为疫情防控工作的一项重点。

那么，对于无症状感染者应该如何加强检测，采取哪些措施强化防治管理？公众该怎样判断自己是不是无症状感染者并做好个人防护？疫情下半场，面对新问题与新挑战，我国正在全力织起一张严密的“防控网”。

通过主动检测发现无症状感染者

国家卫健委在3月31日发布的《关于新冠病毒无症状感染者的防控工作答问》（以下简称“防控工作答问”）中介绍，新冠病毒无症状感染者（以下简称无症状感染者）是指无相关临床症状，如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别的症状与体征，但呼吸道等标本新冠病毒病原学检测阳性者。

无症状感染者可分为两种情形：一是感染者核酸检测阳性，经过14天潜伏期的观察，均无任何可自我感知或可临床识别的症状与体征，始终为无症状感染状态；二是感染者核酸检测阳性，采样时无任何可自我感知或可临床识别的症状与体征，但随后出现某种临床表现，即处于潜伏期的“无症状感染”状态。

无症状感染者是否可以检测到呢？在3月31日国务院新闻办公室在湖北武汉举行最新新闻发布会上，国家卫健委疾控局局长常继乐介绍，从发现的途径来看，无症状感染者主要是通过主动监测发现的。”

“防控工作答问”明确指出，无症状感染者的发现途径主要有四个：一是对新型冠状病毒肺炎病例的密切接触者开展医学观察期间的主动检测；二是在聚集性疫情调查中开展的主动检测；三是在新型冠状病毒肺炎病例的传染源追踪过程中对暴露人群主动检测；四是对部分有境内外新型冠状病毒肺炎病例持续传播地区的旅行史和居住史人员开展主动检测。

“无症状感染者虽然不易被发现，但其主要在有接触史的范围中。”湖北十堰市太和医院呼吸与危重症医学科党支部书记雷怀定从临床角度分析。

“患者本身有传染性，一定要早发现，主要的手段就是进行检测，尤其是对有过疫区接触史、病人接触史这一类人。”在央视《新闻1+1》连线中，国家卫健委高级别专家组成员、中国工程院院士李兰娟希望对于无症状感染者能够主动报告、及时发现、及时进行隔离和治疗，避免再对其他人造成传染。

李兰娟建议，有的人可能并不知道自己是否有接触史。对于这类人群可以通过大数据等手段寻找，尽早进行检测。

无症状感染者防控管理措施升级

常继乐指出，国家卫健委要求各地加强对无症状感染者的防控管理。这意味着我国对无症状感染者的防控管理措施升级。

谈到对无症状感染者及其密切接触者采取的管理措施，常继乐详细介绍称，如果发现无症状感染者，要在2小时内进行网络直报。要在24小时内完成个案调查，并及时进行密切接触者的登记。无症状感染者要集中隔离14天，原则上集中隔离满14天，经两次连续、间隔24小时核酸检测阴性可以解除隔离，如果核酸检测仍为阳性，要继续集中隔离医学观察。此外，无症状感染者的密切接触者也要进行14天的隔离医学观察。

在“防控工作答问”中也明确了无症状感染者防控管理规划：首先要完善防治方案。抓紧在疫情重点地区抽取一定比例样本，开展无症状感染者调查和流行病学分析研究，完善防控措施，修订完善防控方案和诊疗方案，科学应对无症状感染者带来的感染风险，遏制可能形成新的疫情传播。

另外要有针对性加大筛查力度，将检测范围扩大至已发现病例和无症状感染者的密切接触者、重点地区和重点人群等。结合复工复产复学实际，加强对重点城市、重点人群、重点场所的监测，最大程度发现隐患。做好疫情跨境输入输出防范，对所有入境人员进行核酸检测。发现无症状感染者后，及时开展流行病学调查，查清来源，公开透明发布信息。

其次要强化管理救治。一旦发现无症状感染者，立即按“四早”要求，严格集中隔离和医学管理，对密切接触者也要实施隔离医学观察。隔离期间出现症状，立即转运至定点医疗机构进行救治。

最后还要加强群防群控。坚持群专结合，加大防疫知识科普宣传力度，指导公众科学防护，广泛开展培训，提高基层疾控人员、医务人员和社区工作人员等的防控能力和水平。

同时，为及时回应社会关切，国家卫健委宣布从4月1日开始，在每日疫情通报中公布无症状感染者报告、转归和管理情况。湖北、上海也于同日公布了当地的无症状感染者情况。

湖北等多地扩大检测范围

3月30日起，湖北省等地方政府也发布了对无症状感染者的防控管理政策。浙江省防控领导小组办公室相关负责人在浙江省政府30日召开的新闻发布会上表示，浙江省对所有无症状感染者严格按照确诊病例的管控要求执行。一经发现，立即收入定点医院进行14天集中隔离医学观察。期满须经两次连续标本核酸检测阴性，且采样间隔时间大于24小时。在定点医院解除隔离后，参照确诊病例康复期管理要求，转至集中隔离点继续观察14天。

31日，湖北省委书记、省新冠肺炎疫情防控指挥部指挥长应勇在主持召开省防控指挥部会议时指出，要将检测范围进一步扩大至新冠肺炎病例和已发现的无症状感染者的密切接触者、重点人群和特殊场所。加强发热门诊检测、筛查和网络直报，一旦发现无症状感染者及其密接者，立即按“四早”要求，严格实施集中隔离和医学管理，控制传染源、切断传播途径。要加强相关科技攻关，加强科普宣传，引导公众科学理性对待、做好个人防护。

同日下午，甘肃省卫健委在官网发布《湖北省来甘返甘人员无症状感染者管理工作方案》，要求公安、民航、铁路要加强信息共享，民航、铁路要提供1-3日内计划来甘返甘的湖北旅客信息，利用大数据系统分析后，将旅客进行分类，并将分类信息及时共享公安和卫生健康部门。

辽宁省政府当日也发布了《辽宁省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部令（第10号）》文件，要求加强对无症状感染者的筛查。对境外入辽人员，严格落实“三个一律”，即一律做到一视同仁，一律集中隔离14天，一律进行2次核酸检测和一次血清抗体检测。对重点地区、重点人群分区分类开展新冠病毒核酸检测，即日起从重点地区来辽的学生、返工复工人员、就医者等，以及援鄂医疗队成员、辽宁省所有与出院病例共同生活的人员，都要进行核酸检测。

个人如何进行自我判断

对个人而言，如何判断自己是不是无症状感染者？武汉市第三医院光谷院区呼吸内科主任郭红荣表示，如果有新冠肺炎密切接触史，或者有在疫区生活史，就应该主动去就诊或者上报疾控中心，由专业人士进一步判断是否为无症状感染者。如果出现轻度乏力，或者偶有低热、胃肠道不适症状则要当心，更需要到医疗机构进行新冠病毒核酸检测，以确定有无感染新冠病毒。

“如果无疫区旅行史，而且没有家庭聚集性发病，没有与确诊或疑似病例接触史，不需要过度担心。”郭红荣称。

雷怀定也指出，无症状感染者因为无症状，自己难以判断，要依靠筛查才能确定，如果自己有明确的接触确诊或者疑似患者，需主动去检测核酸确认自己是否是无症状感染者。

自觉做好防护不可轻忽

那么，会不会有一部分无症状感染者无法发现或隔离期满后仍具传染性呢？“防控工作问答”指出，对于无症状感染者的发现，仍有一定的局限性。由于存在检测窗口期，采用核酸检测和血清学检测方法难以发现全部无症状感染者，现有的无症状感染者主要是通过病例的密切接触者主动筛查、感染来源调查、聚集性疫情调查和对高风险地区人员的主动检测发现的，尚有部分无症状感染者难以被发现。

郭红荣解释说，无症状感染者之所以无症状，是因为其抵抗力强，有些人可能在14天后体内病毒被自身免疫系统清除掉，核酸转阴。但还有极少部分感染者隔离期满后体内可能还存在一部分未被清除的病毒，此时还有一定的传染性。

对于新冠肺炎疫情防控，北京市疾控中心提醒公众仍不可掉以轻心，要自觉做好个人防护。包括社交活动保持距离、保持良好个人卫生、自觉坚持安全出行、做好个人购物防护、提倡使用公筷公勺、适当坚持身体锻炼、自觉避免非必要的旅行等，这几个方面一定要坚持做好。

国家卫健委强调，公众要加强自我保护和健康文明意识，强化环境卫生及个人卫生防护，养成勤洗手、戴口罩、讲究手卫生、一米线、开窗通风、清洁消毒、分餐制、生病时减少去人员聚集场所和科学戴口罩等健康生活行为方式。