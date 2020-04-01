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民政部：社会救助兜底脱贫行动为期一年 分四阶段实施

2020年04月01日17:15 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月1日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，民政部社会救助司副司长刘勇就兜底保障相关情况进行了回应。

刘勇表示，社会救助兜底脱贫工作时间紧、任务重，民政部和国务院扶贫办联合开展了行动，制定了详细的时间表、路线图，提出了具体保障措施，为期一年分四个阶段进行。

刘勇介绍说，第一个阶段是动员部署，明确重点任务、时间节点、责任部门、工作举措和落实标准；第二个阶段是摸底排查，基层逐人逐户摸底排查，掌握基础数据，建立工作台账；第三个阶段是政策落实；第四个阶段是巩固深化，查漏补缺，总结经验。

刘勇表示，为了保证这次行动能够顺利进行，民政部提出了保障措施，要求各地民政和扶贫部门加强协同，压实责任。深化作风建设，重点要继续深化农村低保的专项治理。建立督促调度机制，定期督促调度“三区三州”等深度贫困地区和未摘帽贫困县的工作进展情况。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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