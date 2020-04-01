海关总署今年新批准近千家肉类企业在华注册

海关总署31日对外发布，截至3月24日，这一部门今年共新批准997家肉类企业在华注册，其中，猪肉企业450家。

海关数据显示，今年1月至2月，我国进口肉类（包括杂碎）共125万吨，同比增长69.6%，其中，进口猪肉及猪杂碎共72万吨，同比增长98.2%。

海关总署进出口食品安全局相关负责人介绍，春节前后，受新冠肺炎疫情等因素影响，部分进口肉类主要港口出现大量进口冻肉在港区堆放、未提离的情况。针对部分口岸肉产品进口出现不同程度的“滞港、囤仓”情况，海关总署研究制定了《海关总署关于加快进口肉产品通关验放的通知》。

上海是全国最大的进口肉类口岸，进口冻肉主要以猪肉、牛肉为主。据介绍，上海海关积极协调上港集团等港区单位综合采取“增加插电桩”“分流疏港”等方式提升承载能力，确保已结关放行的冷冻箱及时分流至港外社会堆场以及内贸冷库堆存，最大程度减轻滞箱压力。

除了进口猪肉，我国海关还致力于推动优质种猪复产增养。海关31日发布的数据显示，今年以来，我国共进口4325头种猪。

这位负责人说，海关将继续全力支持扩大种猪等优质种质资源进口，助力生猪稳产保供。（记者刘红霞）