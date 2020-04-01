前两个月中国进口猪肉同比大增98.2%

中国海关总署31日公布的最新数据显示，今年前两个月中国进口肉类达125万吨，同比增长69.6%。其中进口猪肉及猪杂碎共72万吨，增幅达98.2%，几乎比去年同期翻了一番。

受疫情影响，中国国内肉类供应承压。为稳定猪肉价格，官方已采取多项措施为增加进口行方便。据官方数据，截至3月24日，海关总署共新批准997家肉类企业在华注册，其中猪肉企业450家。

中国海关还对国家储备进口猪肉优先接单、优先检查、优先检测、优先出证，实现“即到即卸”“即卸即运”，并允许国储猪肉在原集装箱、原铅封、原证书状态下直接运输到专用冷库，最大程度压缩入库前时间，保证进口国储猪肉以最快的速度及时投放市场。

境外优质种猪进口也更加高效。海关总署称，除拓展优质种猪及遗传物质来源，优先启动智利、芬兰等国优良种猪及遗传物质检疫准入，协助进口企业恢复从美国进口种猪以外，还将做好种猪境外预检、口岸检疫等工作，确保境外优质种猪“零等待”通关。今年以来，中国进口各类优质种猪已达4325头。

目前，中国猪肉价格稳中有降。据官方监测，3月16日至22日中国猪肉批发价格为每公斤48.57元人民币，环比下降0.9%。(记者 李晓喻)