蔬果滞销、小本生意难做怎么办？权威回应来了

疫情之下，餐馆、理发店等服务业小店受到冲击，南方蔬果大户也面临销售困难，国家各部门迅速反应，出台一系列针对性举措助力小规模纳税人战疫脱困。

理发店、餐馆小本生意难做 税务总局出手

“因疫情影响，对餐饮行业造成了巨大打击，决定自3月15日起米粟米大融城店停止营业。”3月13日，日式猪排连锁店米粟米的公众号发布了停业通知。

小本买卖、小店商铺联系千家万户，一手提供了就业，一手方便了我们的生活。但同时，这些小店的抗风险能力比较弱，疫情之下，受到较大冲击，很多小店出现经营困难。米粟米也不是第一家关闭连锁店的品牌。

实际上，针对小本生意经营困难，国家也出台了政策。

“这一段时间以来，党中央、国务院部署出台了四批税费优惠政策，在这些政策当中，有相当多的就是支持小店发展的。”国家税务总局政策法规司副司长王世宇28日在新闻发布会上指出，比如住宿餐饮、美容美发都属于生活服务业，国家已经明确，生活服务业在一定时期内取得的收入免征增值税。餐饮住宿等受疫情严重影响的困难行业，亏损结转年限由5年延长到8年，也就是亏损结转年限延长了3年。

王世宇表示，小店大多数是小规模纳税人，也就是年销售额在500万以下，国家也专门出台了税费支持政策，明确3月—5月，湖北省境内的小规模纳税人免征增值税，其他省份的小规模纳税人增值税征收率由3%降到1%。在阶段性减免企业社保费政策中，对中小微企业和个体工商户给予了更大的力度的优惠。

此外，记者了解到，在去年更大规模减税降费的政策中，也有相当一批政策是支持小店发展的，比如月收入10万元以下、季收入在30万以下的小规模纳税人免征增值税等措施，都起到对小店的支持作用。

蔬果滞销农民愁 供销总社出手

“这一车是30吨的菠萝，封路没法运出去了。”疫情之中果农老张的境遇很是艰难。实际上，很多蔬菜大户以及南方的果农也面临同样的难题。

针对滞销问题，供销合作总社经济发展与改革部副部长马继红表示，疫情中各级供销社充分发挥各类基层网点贴近农民的优势，第一时间掌握滞销信息，及时对接系统内的各类流通企业。系统内的农批市场、连锁超市、电商平台、社区菜店等企业，在疫情期间大多坚持正常营业。截止到目前，商贸企业复工营业率基本达到100%。

中国网财经记者了解到，针对广西、海南、福建等华南地区在疫情期间普遍出现的农产品滞销严重的情况，各地供销合作社成立专班，想方设法帮助解决。海南省供销社累计帮助销售瓜菜2万吨，其中帮助贫困户销售7300多吨。

值得注意的是，马继红指出，供销合作总社按照财政部、国务院扶贫办的要求，依托中国供销电子商务公司，为全国832个国家级贫困县对接各级预算单位的采购需求，专门搭建了电商平台“贫困地区农副产品网络销售平台”，简称“扶贫832”。在疫情期间，平台紧急上线了保供给、防滞销专区，帮助贫困户减少损失，实现了战疫和脱贫的同步推进。

在全国上下一心的抗“疫”努力之下，3月份国内的交通运输已逐步恢复。互联网时代，伴随着交通运输的恢复，电商平台带来疫情之中更加迫切的网购需求，快速地推动着农产品的销售。

数据显示，2019年全国农产品网络零售额达到了3975亿元，比2016年增长了1.5倍。农村地区收投快递超过150亿件，占全国快递业务总量的20%以上。

中国网财经记者注意到，1-2月份，与居民生活密切相关商品呈现增长态势，限额以上单位粮油、食品类，饮料类和中西药品类商品分别增长9.7%、3.1%和0.2%。实物商品网上零售额11233亿元，增长3.0%，占社会消费品零售总额的比重为21.5%，比上年同期提高5.0个百分点。

“抗击疫情期间，不少农民朋友通过各类电商平台和物流网络开辟无接触的销售渠道，在热门平台上面变身‘带货主播’进行线上销售，对冲疫情的影响。电商进农村在畅通城乡双向流通，助力扶贫攻坚和乡村振兴等方面取得了明显的成效。”商务部消费促进司负责人王斌28日在国务院联防联控机制发布会上指出。