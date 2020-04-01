热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

不负春光 不误农时

臧春蕾

2020年04月01日08:29 来源：人民网－人民日报

节气不等人，春日胜黄金。眼下正是春耕的关键时期，山间田垄、果蔬大棚、生产基地里，一派繁忙景象。小麦田管、早稻育秧，粮食作物种植不误农时；春茶采摘、果园授粉，经济作物管护也不负春光。农民铆足力气把被疫情耽误的春光“抢”回来，绘就别样春耕图景。

富农增收的春耕曲，需要各方协同、十指弹奏。政策扶持，打通春季农业生产“中梗阻”，各地因地制宜分区分级引导开展春耕，整合资金支持生产和种植；农资供应，复工复产保畅通，全国农资企业复工率近90%，绿色通道保障及时送达；农技指导，线上线下相结合，各地兴起“田野直播间”，农技专家及时在线答疑解惑；疫情防控，安全生产不放松，有序下田、分时下地、分散干活，确保防疫春耕两不误。

一犁春泥，万顷新绿。神州大地上，涌动着的是乡村振兴的春潮，播种下的是脱贫致富的希望。

《 人民日报 》（ 2020年04月01日 10 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn