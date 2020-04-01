中央指导组：从防与治两端遏制新冠肺炎疫情蔓延

3月31日下午，国务院新闻办公室在武汉举行新闻发布会，介绍中央指导组在当地指导组织新冠肺炎疫情防控和医疗救治工作的情况。中央指导组成员、国家卫健委主任马晓伟表示，经过艰苦努力，以武汉为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，疫情防控取得阶段性重要成效。截至目前，湖北全省新冠肺炎患者累计治愈6.3万多例，治愈率超过93%。

据马晓伟介绍，中央指导组自1月27日驻扎武汉以来，抓住患者救治与疫情控制两个关键点，指导、组织并推动湖北省加强防控工作，“从防与治两端遏制增量、消化存量、控制变量”。

“中央指导组始终把患者救治作为重中之重、多次就医疗队选派、拓展床位资源、重症与轻症救治、中医药应用、康复及出院患者监测管理、院内感染防控等作出专门部署。”数据显示，目前，湖北全省累计治愈患者6.3万多例，治愈率超过93%。

在医院管理方面，从国家卫健委委属管医院到各省“王牌”医院，再到解放军医疗队，先后共有4.2万多名优秀医务工作者，组成340多支医疗队，携带设备和物资驰援湖北。其中，重症医学感染、呼吸、循环和麻醉专业人员有1.5万多名。

“这次有10个省派出了本省20%的重症专业人员，可以说是精锐出征。”马晓伟表示，组织医疗队驰援湖北后，中央指导组进一步精细化调度，使医疗救治能力与任务量、救治难度相匹配；同时果断决策，建设方舱医院、定点医院，加快整院区改造，多渠道拓展医疗资源，使湖北尤其是武汉承受住了暴发流行期诊疗量激增的“饱和冲击”。

“我们采取国家医疗队整建制接管，‘以院包科’‘以省包科’等模式，建立联合医务处、护理部和院内感染控制部，组成国家、省、市联合专家组，落实患者日评估、疑难病例讨论会诊、定期巡诊、整体护理、死亡病例讨论5项制度。同时，还7次修订诊疗方案，3次修订重症诊疗方案，提高救治同质化、标准化水平。”马晓伟说。

据马晓伟介绍，中央指导组在当地指导医疗救治工作时主要是做到“五个结合”：一是基础医学与临床实践相结合，二是前方救治与后方支持相结合，三是医疗与护理相结合，四是医疗与管理相结合，五是中医药与西医药相结合，促进中医药深度介入预防、诊疗、康复全过程。

“同时，我们重视轻症患者的治疗，减少病毒载量，切断轻症患者向重症的转化途径，并严格落实院内感染防控措施。”马晓伟在发布会上直言，4万多名援湖北医务人员无一人感染，“这是最令人欣慰的”。

疫情控制方面，中央指导组从全国选派了近千名优秀公共卫生、社区卫生和检测人员，组成36支防疫队，与湖北疾控人员一道工作。

马晓伟透露，在疫情控制工作上，主要是准确把握疫情阶段性变化，因时因势调整工作着力点和应对措施。“孙春兰副总理亲自协调推进，在武汉市全部街道和社区开展拉网式大排查，排查出6000多名确诊和疑似患者，并收治入院。”他表示，这对控制疾病的蔓延起到“决定性作用”，有效避免了疫情在社区传播。

此外，中央指导组抓住核酸检测这个“枢纽”，将检测能力从每天300人份提高到每天3.5万人份，反馈时间从6天缩短到4-6小时，做到“应检尽检、日清日结”。

湖北省目前还有近1500个病例，其中重症、危重症比例超过1/3，“救治难度很大”。马晓伟坦言，湖北、武汉要继续把医疗救治摆在第一位，托底救治团队要全力以赴开展救治工作，“只要有一线希望，就要尽百分之百的努力挽救每一个生命。”

马晓伟表示，在这场抗疫斗争中，广大卫生健康工作者逆行出征，接受了全方位检验。“实践证明，这是一支政治坚定、技术优良、医德高尚，党和人民可以完全信赖的队伍。”

本报北京3月31日电

中青报·中青网记者 许亚杰 来源：中国青年报