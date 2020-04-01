针对无症状感染者疫情传播风险，应抓紧在疫情重点地区抽取一定比例样本，开展无症状感染者调查和流行病学分析研究，完善防控措施，遏制可能形成新的疫情传播。要加强群防群控，坚持群专结合，提高基层疾控人员、医务人员和社区工作人员等的防控能力和水平，为打赢无症状感染者疫情传播阻击战奠定坚实基础。

3月30日召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议指出，当前巩固疫情防控成果，防止出现防控漏洞，必须突出做好无症状感染者监测、追踪、隔离和治疗。要有针对性加大无症状感染者筛查力度，将检测范围进一步扩大至新冠肺炎病例和已发现的无症状感染者的密切接触者、有特殊要求的重点地区和重点人群等。

经过举国上下的艰苦努力，我国境内新冠肺炎疫情防控已走出最困难、最艰巨的阶段，向好态势继续巩固，复工复产积极有序推进。目前，“外防输入”工作紧张有力展开，“内防反弹”的压力有所增大，特别是一些无症状感染者病例的出现，让疫情防控出现了“稍有不慎即可能前功尽弃”的风险。在疫情警报尚未完全解除，必须全力防止疫情卷土重来的关键时刻，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议强调对无症状感染者加大筛查力度和扩大检测范围，凸显以最严标准筑牢无症状感染者传播疫情“防火墙”的治理思维，为继续巩固疫情防控向好态势，确保打赢疫情阻击总体战、阻击战提供了重要政策保障。

所谓“无症状感染者”，是指和已受到感染的病人有密切接触，已经受到感染但没有明显症状表现特征的人，如果不通过专门检测，一般很难被发现。无症状感染者具有“传播的隐匿性”“症状的主观性”“发现的局限性”等特点，只有对无症状感染者强化监测监控，才能将其传播疫情的风险降到最低。国家卫生健康委宣布，4月1日起将无症状感染者情况列入每日通报，接到无症状感染者报告以后，要在24小时内完成个案调查。无症状感染者须集中隔离14天，其密切接触者也要集中隔离观察，如果出现临床症状，要及时转为确诊病例。

“明者因时而变，知者随事而制”，无症状感染者传染他人隐蔽性更强的显著特点，注定了对其进行防控是一项精细的“绣花活儿”。不能简单沿用检测治疗有症状感染者的办法，而应针对无症状感染者的特点，精准推出具有前瞻性的防控措施，并以做足做实“绣花功夫”的执着，慎终如始把具有针对性的对策逐一落到实处，从源头上有效防止无症状感染者逃过监控成为“漏网之鱼”。

防控无症状感染者传播病毒和感染他人的风险，涉及对无症状者的追踪、医学鉴别、早期预警、及早隔离等多个环节，考验着疫情防控精细化管理的能力与水平。首先，要在思想上保持高度警惕，认真对待严加防范，将其作为打赢疫情阻击战的重要内容，未雨绸缪提前进行筹措部署，不能因一时的麻痹和疏忽，让源头的防控“闸门”失守。

其次，要进一步完善细化具有针对性的精准防控措施。既要秉承“宁可多一点麻烦也不放过一个无症状感染者”的理念，加大筛查力度，又要对曾与确诊病例和无症状感染者的密切接触者等高风险重点人群，进一步强化检测排查，切实做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，以层层设防切断无症状感染者传染他人的渠道。

总之，要以最严标准做好无症状感染者防控管理，筑牢无症状感染者疫情传播“防火墙”。针对无症状感染者疫情传播风险，应抓紧在疫情重点地区抽取一定比例样本，开展无症状感染者调查和流行病学分析研究，完善防控措施，遏制可能形成新的疫情传播。要加强群防群控，坚持群专结合，加大相关防疫知识科普宣传，提高基层疾控人员、医务人员和社区工作人员等的防控能力和水平，为打赢无症状感染者疫情传播阻击战奠定坚实基础。

本报特约评论员