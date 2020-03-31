国家卫健委：从六个方面发力降低疫情防控风险

人民网北京3月31日电今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会，国家卫生健康委疾控局局长常继乐表示，随着湖北武汉解除通道管控，复工复产复学、公共交通恢复、人员流动增加，加大了疫情防控的风险。对此，国家卫健委始终保持高度警觉，主要采取了六项措施。

他说，一要坚持实事求是，依法、科学、精准防控，不把“零新增”作为防控的包袱；

二要加强联防联控、群防群控，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控措施，落实责任到人。

三要强化社区防控和疫情监测，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的“四早”防控措施；管好确诊病例、疑似病例、发热人员、密接者四类人员；突出重点地区、重点场所、重点人群“三个重点”；落实每日新发病例2小时网络直报、实验室检测12小时反馈结果、流行病学调查24小时完成“三个时限”。

四要落实发热门诊和定点医疗机构的各项要求，实施分类救治，防止疫情反弹。

五要坚持及时准确、公开透明的原则，以群众便于知晓的方式发布疫情信息。

六要利用多种平台普及健康生活方式，科学指引公众养成勤洗手、多通风、戴口罩、少聚集等良好健康生活习惯，切实维护好人民群众的身心健康。（实习生武雯婧）