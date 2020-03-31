国家卫健委：湖北及武汉的正常医疗秩序逐步恢复

人民网北京3月31日电 （记者孙博洋）今日，国务院新闻办在湖北武汉举行新闻发布会，国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉表示，截至3月30日，武汉市有62家医院恢复了正常医疗；除武汉以外，根据风险等级不同，湖北省有75个低风险市县全面恢复了正常医疗。

焦雅辉表示，疫情发生以来，中央指导组在指导湖北省及武汉市做好新冠肺炎患者医疗救治工作的同时，也关注到了其他患者的正常医疗需求。在疫情高峰时段，中央指导组指导湖北省及武汉市开放部分医院，满足需要持续治疗患者的需求，比如孕产妇的孕期保健、慢性肾衰患者的血液透析等。

她表示，随着疫情形势的好转，有更多定点医院完成了医疗救治任务，逐步恢复正常医疗秩序。通过开展互联网诊疗、慢性病长期处方和药品配送等多种方式，逐步满足患者常见病、多发病的需求。

焦雅辉介绍说，截至3月30日，武汉市有62家医院恢复了正常医疗，这62家医院约占武汉市二级以上医院的40%，涵盖了绝大多数的规模较大的医院，有60家医院全面恢复了门诊诊疗，53家医院开放了急诊服务，日门急诊诊疗人次为2.5万人次。