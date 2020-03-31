中国疾控中心：患者要满足四个条件方可出院

人民网北京3月31日电 （董童）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。中国疾控中心主任医师罗会明介绍，根据国家卫生健康委新型冠状病毒肺炎诊疗方案，患者要满足包括体温、一些身体症状、CT影像学改变和两次核酸检测阴性四个方面的条件才能出院。同时要求病人出院以后，继续进行14天的隔离医学观察和健康状况监测。

罗会明表示，对于新型冠状病毒感染的人，机体会逐渐产生针对病毒的特异性抗体，逐渐中和并清除病毒，身体在慢慢康复。至今没有发现康复出院后的恢复期病人再次感染他人，或者把病毒再次传染给别人的情况。临床上有新型冠状病毒肺炎康复者恢复期血清的疗法，患者康复后血清里有抗体，能够有免疫力，进行血浆采集后可用于救治其他新型冠状病毒患者。

罗会明呼吁，如果感染新冠病毒经过治疗康复后，经过临床大夫综合评价，血浆能够用于救治其他重症患者，希望大家捐助血浆帮助其他患者康复。