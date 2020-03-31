第二届“我劝爸爸戒烟”主题征文征画在京启动

为减少二手烟对儿童青少年的伤害，倡导烟民科学戒烟，由中国控制吸烟协会主办、中国少年报承办的第二届“关爱家庭健康，劝导爸爸戒烟”暨“我劝爸爸戒烟”主题征文征画活动近日在线启动。本次活动将通过青少年劝导爸爸戒烟的行动，引起全社会对吸烟危害的认知，促进烟民采取科学的方法戒烟，还给孩子们健康的空气环境。“我劝爸爸戒烟”主题征文征画活动面向全国青少年征集，评选获奖文字和绘画作品各100名，评选结果将于今年“六一”儿童节前揭晓。

二手烟成为儿童呼吸健康“头号杀手”

烟草危害是当今世界最严重的公共卫生问题之一，我国是世界上最大的烟草生产国和消费国，吸烟人群已超过3亿，另有约7.4亿不吸烟人群正遭受着二手烟的伤害。据中国疾控中心对全国15岁以下青少年吸烟状况调查显示，72.9%的儿童青少年正遭受着二手烟的伤害，其中有42.3%发生在家庭，67.7%在公共场所或公共交通工具中。

广州呼吸疾病研究所发布的《儿童呼吸健康科普白皮书》显示，14岁以下儿童发病率最高的是呼吸系统疾病，占比达51.87%。导致儿童呼吸系统疾病的室内环境问题主要有三大因素，位居第一的是二手烟，占比38.3%；位居第二的是三年内家里有过装修，占比30.11%；位居第三的是烹调油烟，占比23.5%。不难看出，二手烟已成为影响儿童呼吸健康的“头号杀手”。

“二手烟的危害绝不亚于一手烟。”中国控制吸烟协会廖文科副会长介绍，有研究证实，烟草燃烧过程中许多化合物在二手烟中的释放率比一手烟还高，如一氧化碳，二手烟是一手烟的5倍，焦油和烟碱是3倍，氨是46倍，亚硝胺(强烈致癌物)是50倍。“一些儿童长期受二手烟伤害，即便在新冠肺炎疫情期间，也有不少家长在室内吸烟，严重影响了儿童青少年的身心健康。”廖文科说。

吸烟对男性生殖健康也有负面影响

吸烟对男性最直接的伤害还有引起男性ED、男性不育和男性雄性激素减退等，这些已得到了有力的证实。北京朝阳医院戒烟门诊负责人梁立荣教授介绍，“吸烟导致男性ED这已是公认的事实，在英国、加拿大、巴西及中国香港等地，市场上售卖的卷烟烟盒上已经标识‘吸烟导致男性阳痿’并加有相关图片，这样的标识在提高公众对烟草危害的认知上有很好的帮助。”

中国性学会联合中国控烟协会等单位发布的《中国吸烟男性生育健康调查报告》也显示，受调查者中有32.34%的吸烟男性精液异常，比不吸烟男性的异常率要高出一倍多，且吸烟男性夫妇怀孕后，胎停孕、流产的概率也比不吸烟男性高出近八成。“所以，吸烟无论对已育男性还是准备生育的男性，都会造成健康伤害。

“我国吸烟人群中，成年男性占52%，女性占2.7%，所以爸爸的吸烟行为，对子女的示范效应更为直接。”廖文科副会长补充道，“青少年处在生长发育阶段，身体比较稚嫩，对烟草伤害的抵抗力较差，青少年吸烟比成年人吸烟的危害更大。因此，吸烟的爸爸们应该尽早行动起来，戒掉吸烟，给孩子们做个好榜样。”

“孩子们劝爸爸戒烟是一种很好的控烟行动，一方面可以让他们从小认知吸烟的危害，另一方面通过劝导爸爸戒烟，既有利于爸爸的身体健康，也是为自己和家人争取一项健康权利。”廖文科副会长表示，他相信在孩子们的劝导监督下，会有更多的男性戒掉吸烟，享受健康生活。