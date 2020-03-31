教育部:"四心"做好开学初期师生心理援助"第一课"

人民网北京3月31日电 （王国菁）31日，国务院联防联控机制就低风险地区教育开学复课等情况举行发布会。会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，整个防控疫情过程中，心理援助是非常重要的一方面，从疫情发生之初，高校就及时开通了心理援助热线，帮助学校师生也面向全社会提供心理援助服务。

王登峰介绍，在疫情防控过程中，教育部组织教育系统的心理学力量，在华中师范大学的平台基础上建立了教育部应对新冠肺炎心理援助热线平台，目前已经开通了24小时全方位服务。同时，在线教育过程中强化了心理辅导方面的内容，“开学第一课”也加入了心理辅导的内容。

王登峰强调，在整个教育系统抗击新冠肺炎，包括居家学习和开学各方面工作中，都注重心理辅导方面的工作。

开学以后如何做好心理辅导方面的工作，王登峰给出四项建议：一是直面问题，确保师生安心。开学的时候，做好线上和线下学习的有效衔接的同时学校要做好疫情防控各项工作，确保师生能够做到安心。

二是接受现实，调整顺心。接受现实，就是不管是假期推迟、延长还是开学的推迟，包括开学以后采取各种各样的防控疫情措施，都是为了应对新冠肺炎疫情，不得不做出改变。这种改变给每个人的日常生活，包括学生、老师们的学习生活带来了一些无法抗拒的变化。对此，只能去尝试做出调整。当在居家学习中逐渐开始适应，又面临开学回到学校以后，跟以前的学习生活产生一些变化，也要认真去面对和接受。特别提醒的是，如果把这些变化当成是合理的、必须要做的，适应起来就相对容易一些，如果对这个变化不愿意接受，可能较难适应。所以，面对这些变化的时候要学会顺心。

三是通过师生家校的健康互动来激发学习的热心。是开学之后要进一步加强师生之间的互动，这种师生间的交流不仅仅是学习的，也包括居家学习、老师在线辅导、学生在线学习的一些收获，当然也包括苦闷、孤独以及不适应等，师生互动可以激发学生学习的热心。另外，要增强学生之间的互动。同学之间的相互交流和沟通，包括倾诉，也会起到积极的心理抚慰效果。家长和学生也要加强互动，包括家长关心孩子复学以后心理情绪、学习习惯方面的变化，要多鼓励孩子做出积极的变化，多倾听孩子对问题的看法以及苦恼。

四是通过丰富教学活动培养学生热爱学习的恒心。首先，学校可以通过创新教学方式、优化教学内容来增强教学的趣味性，提高学生的学习积极性。在这个过程中，也可以通过抗击疫情中的先进模范人物事迹来激发学生、提高学生学习的热情。其次，要加强教学管理，通过严格的管理，进一步固化和培养或者恢复学生良好的学习习惯。此外，要畅通家校沟通，学校要和学生家长保持密切联系，通过在线学习期间家校之间的良好互动平台加强沟通、鼓励家长教育和帮助孩子服从学校和班级的管理，提高教学质量。

王登峰认为，安心、顺心、热心和恒心这“四心”是做好开学初期学生包括老师心理援助、心理健康、更好地顺应开学生活非常重要的方面。