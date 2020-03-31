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教育部回应贵州一中学学生疑似急性食物中毒:启动倒查机制 追究责任人

2020年03月31日16:02 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月31日电 （许晓华）31日，国务院联防联控机制就低风险地区教育开学复课等情况举行发布会。针对3月24日贵州一中学209名学生出现疑似急性食物中毒的事件，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰进行了回应。

王登峰介绍，3月24日贵州省锦屏中学因为当地的市政停水，所以学校就紧急启用了备用水源，因水中大肠杆菌超标，造成209人出现疑似食物中毒症状。209人有10人在校内观察，199人住院治疗，已全部治愈。这件事情发生之后，贵州省委省政府高度重视，及时采取果断措施进行救治和排查的工作，目前各项工作都已经取得了明显进展，师生身体健康都得到了良好的保障。目前，当地也在启动倒查机制，追究相关负责人的责任。

王登峰表示，每年在开学之初，市场监管总局、教育部会会同相关部门一起向各地、各校发出《关于做好学期开学之初以及整个学期校园食品安全工作的提醒和通告》。今年3月23日，市场监管总局、教育部和公安部就联合下发了《关于做好疫情防控和2020年春季学期开学校园食品安全工作的通知》，已经部署了各地各校做好校园食品安全工作，一定要落实主体责任，确保师生生命安全和身体健康。

(责编：刘卿、李栋)


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