国家卫健委：现有本土确诊病例降至1500例以内 疫情防控向好态势继续巩固

人民网北京3月31日电 （许晓华）31日，国务院联防联控机制就低风险地区教育开学复课等情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，3月30日，我国内地无新增本土确诊病例和疑似病例，现有本土确诊病例降至1500例以内，其中重症病例降至510例，疫情防控向好态势继续巩固，下一步要坚持做好重症患者救治、出院患者隔离随访等工作，切实落实早发现、早报告、早隔离、早治疗。

3月30日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例48例，新增疑似病例44例，均为境外输入病例；新增死亡病例1例，为湖北病例；当日新增治愈出院病例282例，解除医学观察的密切接触者1199人，重症病例减少105例。

境外输入现有确诊病例667例，其中重症病例18例；现有疑似病例180例。累计确诊病例771例，累计治愈出院病例104例，无死亡病例。

湖北当日无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。新增治愈出院病例271例，其中武汉269例；新增死亡病例1例，为武汉病例；现有确诊病例1461例，其中武汉1456例；这里面重症病例497例，其中武汉493例。累计治愈出院病例63153例，其中武汉46002例；累计死亡病例3187例，其中武汉2548例；累计确诊病例67801例，其中武汉50006例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1027例，其中香港特别行政区682例，澳门特别行政区39例，台湾地区306例。

3月30日，我国内地无新增本土确诊病例和疑似病例，现有本土确诊病例降至1500例以内，其中重症病例降至510例，疫情防控向好态势继续巩固，下一步要坚持做好重症患者救治、出院患者隔离随访等工作，切实落实早发现、早报告、早隔离、早治疗。

据世卫组织最新通报，当日全球累计确诊病例已近70万例，累计死亡病例超过3万例。中方将深化技术交流和经验分享，共同应对新冠肺炎这一全球挑战。