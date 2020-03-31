放下手机，还自己一个好睡眠

在这个抗疫的春天，良好的睡眠成为人们提升免疫力、抵抗新冠病毒的法宝。本以为宅家期间可自由支配时间增加了，人人都会获得一个好睡眠，但实际情况是，自由睡眠不一定能带来好睡眠。

日前，中国睡眠研究会与慕思联合发布的《2020全民宅家期间中国居民睡眠白皮书》显示，全民宅家期间，睡眠却是“保量不保质”，人们睡得更多反而睡眠质量下降。不仅如此，人们喜欢在睡前玩手机，由此普遍陷入“刷手机—晚睡—睡不好”的恶性循环中。

此前一些调研数据也显示，在互联网碎片化时代的催化下，“睡个好觉”越来越难。中国人平均每天在移动设备上花费6.2小时；56%的互联网用户表示自己有睡眠问题，75%的人会在睡前使用手机，睡前习惯性玩手机人群占比59%。青年人与电子产品更是难舍难离，煲剧、刷微博已成为年轻人入睡的“伴侣”。与此相对应的是“睡不够、起不来”“睡了却依然疲惫”的占比高达91%。

中日友好医院呼吸与危重症医学科主任医师张晓雷在分析电子产品对睡眠的不良影响时指出，睡前看手机的习惯是导致不良睡眠的重要原因，因为手机的短波蓝光会刺激视神经，导致褪黑激素分泌被抑制，让人变得非常难以入睡。

“睡得好是健康的标志，睡不好是疾病的征象”。世界睡眠学会秘书长、中国睡眠研究会前任理事长韩芳教授近日在“3·21 世界睡眠日中国主题在线发布会”上表示，今年的主题为“良好睡眠健康中国”，睡眠疾病影响人类全生命周期，人体健康好坏和寿命长短都与睡眠质量息息相关。她说，国际疾病分类里包括了“睡不着、睡不醒、睡不好”三大类 90多种睡眠疾病，10%以上约1.5亿国人需要积极的医疗干预，一半以上的人在一生中会出现睡眠问题。更值得关注的是中国的中小学生课业负担太重、睡眠严重不足，已经严重影响到他们的身心健康和生长发育。韩芳认为，良好睡眠包括：足够的睡眠时间，良好的睡眠质量，规律的睡眠。因此，要从全民健康、全生命周期关爱的角度维持良好睡眠。

目前国内终于迎来疫情初步控制的大好局面，伴随着各地相继复工复学，人们的生活节奏逐渐恢复正常，意味着需要将宅家期间的作息规律重新调整。“睡眠白皮书”还表明，有87%的受访者意识到睡眠问题会对生活造成负面影响，表示愿意主动采取各种方式来提升睡眠质量。专家呼吁，请在睡前放下手机，加强个人睡眠管理，作息规律，增强运动，以饱满的精力投入到工作学习中，不要再让睡得晚、刷手机成为当代年轻人的通病。（闻唱）