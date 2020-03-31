小汤山医院首位新冠肺炎患者治愈出院

3月30日，北京小汤山医院首位入院治疗的新冠肺炎患者治愈出院。自3月16日重建后的小汤山开门迎诊以来，截至3月28日24时，已累计接收境外来（返）京需筛查人员2002人，其中包括机场转运1682人，各区隔离观察点转运320人，累计确诊病例43例。

从53天重建、24小时不间断候诊、中西医联合治疗到患者扫码点餐。如今的小汤山，已不再是对17年前非典印象的简单复刻，它更像是一个符号，身后是一次由内及外的医疗变革。

重建

1600张床位 2000多台设备

3月16日，面对境外疫情输入风险的压力和形势，小汤山定点医院正式启用，主要用于境外来（返）京人员中需筛查人员、疑似人员及轻型、普通型确诊患者的治疗。

和17年前不同，再度开门迎诊的小汤山医院由内而外焕然一新。医院新建病区从一层变为三层、色彩从单一的土黄变得斑驳；基础设施从满足基本所需到“平疫两用”，救治人员从部队接管到市属22家医院集体作战。据悉，从1月23日紧急启动小汤山定点医院改建到3月16日正式投用，累计耗时53天。

据小汤山医院院长穆毅介绍，此次小汤山重建难度远超当年，除三层模块化集装箱房建设，还需标准化设备的同步配备。医院开放B区、新建病区两个病区，共计1600余张床位。其中，新建病区主要用于境外来（返）京人员中需筛查人员、疑似人员的收治。B区为原病区改造而成，用于收治轻型、普通型确诊患者。

院区改建完成后，设备、配药、系统安装、人员调集等工作也相继在随后的10天内到位。启用前夕，医疗设备组在一周时间内将2000多台医疗设备全部进场安装完毕；药学组用3天确立药品目录，10天配齐近500个品规药品；信息组从无到有完成信息系统规划、设计、评审；22家市属医院集结1000余名医务人员，专业涵盖呼吸、感染、重症、急诊、儿科、中医、检验、放射、药剂、护理等十多个专业；同时，物资、安保、后勤等各项保障准备工作全部到位。

诊疗

“筛查+医疗”一体

“在接到任务之初，小汤山作为全市新冠肺炎定点医院，筛查、医疗需要我们同步进行，目前这也是我们的一大特色。”北京小汤山定点医院专班组副组长马迎民介绍说。

据介绍，由于入境旅客数量庞大，筛查任务日高峰曾一度达到394人，这要求医院需要保障准确、高效的筛查效率。“鉴于此，我们对每一位医生都进行了详细的培训，并为中医制定出详细的筛查流程，根据不同的体征确定哪些人群是一次筛查，哪些需要二次筛查甚至是再次筛查。”马迎民说。

如何能够在日均客流量庞大的情况下保障筛查和检验工作不间断？据了解，自3月16日正式开门接诊至今，小汤山医院执行24小时工作制，所有医护人员轮动作业以确保筛查速度，同时保障检验人员全天候同步跟进。

就在2月初，武汉市复刻着小汤山的旧模样，在10天内建起火神山、雷神山医院并开始了至今长达近两个月的抗疫攻坚。待新改建的小汤山医院重新开门迎诊时，又披上了火神山的影子。

据介绍，结合湖北诊疗经验，小汤山实行中西医双轨诊疗。马迎民表示，目前医院已建立中西医两个专家会诊组，保证每天对在院所有病例逐一讨论。在西药治疗基础上并用中药制剂，同时根据病人不同特点、入院时间和不同发展情况，随时调整中药方剂。

对于处于筛查期的病人，医院同样采用中药干预的方式。“因为一些在观人群经过了长途旅行，身心疲惫。来这儿进行筛查的时候，还会出现各种情绪不稳定和身体不适，我们同样会采用中药干预的方式帮其舒缓心情、缓解身体不适。”

服务

从一日5餐到扫码送货

在小汤山医院开门迎诊的两周时间里，筛查诊疗早已不是医护人员面临的最大挑战，更多是职业角色的功能性改变。

“我们有大批处于观察期的客人，虽然最后呈现出的筛查结果是阴性，但在观察期间，他们对于服务要求是比较高的，这就需要我们医护人员灵活转变服务内容。”北京小汤山工作专班组组长吕一平说，“例如，部分旅客到达国内正处于夜间，等转运到医院的时候可能会感到饥饿，但身上又没有带够充饥的食品，这就需要医院在旅客达到前进行提前预设并作准备。”

据介绍，为了满足到院旅客的饮食需求，医院日均提供5顿餐食，以保证全天候伙食供应；同时，早在小汤山开业时，就已与物美超市达成协作，提供24小时扫码购物，从超市直接配送到病房。小汤山医院接诊至今，物美超市共送货2327单，其中，夜间配送就达到235单。

在收治境外来华人员的过程中，如何攻克语言障碍？据了解，在参与此次抗疫工作的护士有43%均为“90后”人群，小汤山从22家医院的800余名护士中筛选出会英语、法语、韩语和日语的骨干人员，负责与外籍留观人员沟通，实现无障碍交流。

专访北京小汤山院感科主任卢联合：

17年,从仓促应战到有备而战

走在小汤山医院B病房区楼道里，北京商报记者偶遇小汤山院感科主任卢联合。2003年，他曾作为一名年轻医生，在小汤山参与非典型肺炎的诊疗工作。17年后，他又在新冠肺炎疫情暴发时重回故地。

“非典时期，我们来小汤山是仓促应战，但现在是有备而战，不管是从防护装备还是人员认知方面都是这样。今天的小汤山是17年前不可比的。”卢联合说，“航班缘故，过了夜间12点，是我们最繁忙的时候，所有人随叫随到。但即便保持这样的工作强度，我们对保障防疫安全还是有底气的。”

2003年，非典型肺炎在国内暴发，彼时人们对于非典这项传染性疾病尚不具备基本认知，有效防控更是无从谈起。“咱们现在在病区佩戴的是N95口罩、穿医用防护服，但那时候根本不知道还有这种东西。”在卢联合看来，用现在的眼光看，非典时期的小汤山并不存在隔离装备，即便是在病区，医生护士穿的仅是普通的布制隔离衣，口罩也是用24层棉纱布缝制的。

而最让他感慨的变化，还是诊疗产品的推陈出新。 “直观、精确、省时间。”卢联合所指是此次小汤山医院内部配备的人工智能CT诊疗设备，“在胸片判病的时代，医生需要用肉眼判别病灶，时间拖得久不说，我们甚至到现在都不能完全判定是否有误诊情况发生”。

“屏幕上就是一个已被确诊为新冠肺炎病例的肺部CT影像。3月19日，病人首次接受CT筛查，系统显示除9个可疑病灶外，尚未发现新冠肺炎影像学表现；3月24日，我们对该名患者进行复查，这一次，屏幕瞬间勾画出新冠肺炎病灶。医生在测量病灶大小后开方即可，过程仅要几秒钟。”小汤山医院放射科董大伟介绍。

当年面对胸片架屏住呼吸、伸直双臂的人们很难想象，如今的小汤山已成为人工智能系统的“竞技场”。除了CT诊疗系统外，人工智能已经被应用于检验检测、药品服务、后勤保障等多个领域。院区内部设有病例录入语音系统、自动分药机、人脸识别一体机、送货和消毒机器人、全自动紫外线消杀灯和智能污水处理系统等。

说着话的工夫，走廊里传来一阵喧哗，几名工作人员正围着一个高约1米、半径约达10厘米的白色柱状机器向北京商报记者介绍，这就是医院引进的送货机器人，工程师事先为其设置好了病区内路线。使用的时候，只需装入物品后，设定要送达的区域即可。机器人内设语音对话系统，可完成基本交流。话音刚落，只听这白色机器人发出语音指令：“哥哥姐姐们，我要工作啦。”大家迅速散开，看着它缓缓滑向走廊尽头。（记者 陶凤 王晨婷 刘瀚琳）