限制外国人入境是必要措施

记者从今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上获悉：3月29日0时—24时，中国新增确诊病例31例，其中境外输入病例30例；新增疑似病例17例，均为境外输入病例。

据交通运输部国际合作司司长李扬介绍，我国65个开通国际道路运输的口岸，其中34个保持开放状态，其他的因为季节原因或受疫情影响已经全部关闭。目前34个口岸开通货运运输服务，暂停道路客运服务。

为有效地防范境外疫情输入风险，外交部和国家移民管理局联合发布公告，对来华外国人入境采取一定限制措施。“这是参考了当前多个国家的做法，是一个不得以而采取的临时性限制措施。”国家移民局边防检查管理司司长刘海涛说，“我们认为在当前疫情下，尽量减少不必要的、非需要的出入境活动，对有效保护包括被限制入境在内的所有中外人员的生命安全和身体健康，有效地阻止疫情通过出入境的渠道传播，维护全球的公共卫生安全，是负责任和必要的措施。”（记者熊建）