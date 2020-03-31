全球战“疫”急需全球行动

新冠肺炎大流行正呈指数级增长。据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间3月30日3时，全球新冠肺炎确诊病例已突破70万例。其中，二十国集团（G20）累计确诊人数占全球确诊人数80%以上。更令人担忧的是，联合国秘书长古特雷斯表示，目前已发现病例仅为“冰山一角”。

“应对疫情比以往任何时候都更需要全球行动、团结和国际合作。”北京时间3月26日，G20领导人应对新冠肺炎特别峰会发表联合声明，坚定承诺建立统一战线应对这一共同威胁。

G20结成战“疫”统一战线，史无前例，意义重大。抗击疫情，需要强大的人力物力财力支撑。作为世界主要经济体的集合体，G20实力不容小觑：人口占全球的2/3，国土面积占全球的60%，国内生产总值占全球的85%，贸易额占全球的75%以上。召开领导人特别峰会，G20携手世界卫生组织、国际货币基金组织、世界银行集团等国际组织，凝聚强大合力，制定合作方案，提振经济复苏信心，协调全球行动，将为打好全球疫情防控阻击战注入更大信心。

这不是G20第一次携手应对全球性挑战。12年前，面对几十年未遇的金融海啸，G20领导人首次集结，通力合作，将全球经济成功“打捞”上岸。12年后，面对疫情肆虐全球的严峻考验，G20再度被寄予厚望。只是这次，G20肩负的责任更重了。

全球化时代，疫情的破坏力已大大超出公共卫生范畴，对人类社会秩序构成全方位威胁，尤其是全球经济深受疫情的拖累。

如何在战“疫”过程中缓解全球经济下行压力？如何让发展中国家和最不发达国家减少疫情影响？如何让G20战“疫”统一战线尽快爆发出最强战斗力？这不仅考验全球治理的集体智慧，也对创新国际合作形式提出了更高要求。

共享实时透明信息和研发所需物资、向全球经济注入超过5万亿美元、努力解决全球供应链中断问题、部署一揽子金融计划、加强全球公共卫生体系、加强同一线国际组织合作、向发展中国家和最不发达国家深表关切、推迟举行大型公共活动……在特别峰会声明中，世界看到了G20探索国际合作新形式的努力。

病毒无情，时间紧迫。G20要握指成拳合力出击，急需各国政府拿出合作的诚意。作为G20成员国之一，当疫情在国内暴发后，中国对内积极防控，对外分享信息、开展合作，为世界争取到防疫的时间窗口；当疫情在全球多点暴发后，中国在自身防疫压力还很大的情况下，援助医疗防护物资，派出医疗专家组，分享防疫经验，用实际行动为加强国际合作作出生动示范，展现出大国担当。在特别峰会上，中国国家主席习近平提出加强国际合作4点倡议，得到国际社会高度赞赏。

但不容忽视的是，当前G20内部阻碍国际合作战“疫”的因素还有很多：关税壁垒高筑严重阻碍全球贸易畅通，污名化他国的“政治病毒”仍在四处飘荡，针对遭受疫情痛苦国家和民族的种族歧视言行时有发生，一些国家因公共卫生体系薄弱导致疫情防控只能听天由命……

“我们最终付出的代价取决于我们现在做出的选择。”世界卫生组织掌门人谭德塞不止一次警告，在抗击疫情的过程中，我们不能有任何私心杂念，因为新冠肺炎疫情威胁全人类，需要全人类团结一致共同应对。

站在21世纪第三个10年的历史节点上，人类命运共同体理念更加凸显出全球意义。面对新冠肺炎疫情这一人类共同的敌人，只有放下一己之私利，抛弃傲慢与偏见，心往一处想，劲往一处使，国际合作才能真正有效展开，全球疫情防控问题才能迎刃而解。