杨光：让病毒无处遁形

图为杨光在准备患者样本。

李沛然摄

北京新冠肺炎患者定点收治医疗机构——解放军总医院第五医学中心临床检验医学中心，有一位被大家称作“阳光天使”的女孩，她的名字叫杨光。

今年春节，疫情来袭，杨光主动请战，冲进新型冠状病毒检测实验室，承担起新型冠状病毒检测工作。这是一项危险系数大、技术要求高的艰巨任务，她的检测结果对临床医生筛查病例、诊断治疗、评估出院起到至关重要作用。

作为临检人员，杨光临危不惧，心态坦然，每天穿着厚重的防护服，稳步走进生物安全二级负压实验室，与疑似、确诊患者的鼻拭子、咽拭子、血、尿、便、痰等标本进行零距离接触。在这危机四伏的工作环境中，每做一个动作，她都会小心翼翼，有条不紊，确保“保护自己，消灭敌人”。

在有严格温度标准的检测实验室，杨光要适应“忽热忽冷”的复杂工作环境。所谓“热”，是因为她要佩戴口罩、帽子、护目镜、面屏、双层橡胶手套、防护服、鞋套等防护用品。全身裹个严实的杨光在核酸提取实验室持续工作，时不时会感到闷热憋气，橡胶手套里的双手会湿漉漉的，护目镜上也会出现小水珠，脸颊和鼻梁被口罩压出了印记。

所谓“冷”，是因为在病毒扩增实验室工作时要求空气流通，大功率排风扇24小时工作，比室外温度还低，杨光置身其中时常手脚冰凉。

为了每份标本能够快速、准确地出结果，杨光全神贯注，经常忘了“忽热忽冷”的感受，忘了吃饭喝水，忘了上厕所，一连工作几个小时。每次她从实验室出来都有一种头重脚轻、高原缺氧的反应。

工作中杨光练就了“稳、准、快”的本领。大批疑似患者来到医院发热门诊，等待检测。杨光明白，如果让疑似患者等待时间过长，容易引发交叉感染风险。她和同事加班加点对患者标本进行核酸检测，确保第一时间告知临床医生检测结果；遇见可疑结果，就会及时与医务人员沟通，重新采集标本重新核酸检测。每次她都使用两种试剂盒反复比对，确保检测结果准确无误。

奋战在抗疫一线，杨光感到最幸福的事，就是看到新冠肺炎确诊患者的各项检测结果逐步好转，并且痊愈出院。她说：“我虽然不直接面对患者，但我会第一时间通知科室，告诉他们康复的好消息！”