北京小汤山医院首名治愈患者出院

医护人员给婷婷送来了蛋糕和手工制作的花束，祝贺她顺利出院。

本报记者 贺 勇摄

医护人员展示防护服上的涂鸦作品。为减轻待筛查人员紧张心理，帮助确诊患者树立战胜疾病的信心，医院在筹建之初，就将心理干预纳入其中，发起组织病区环境布置、背包设计、折纸比赛、八段锦训练等活动，营造“家”的氛围。

本报记者 贺 勇摄

人民网北京3月30日电 （记者贺勇、王昊男）30日，北京小汤山医院首名治愈患者婷婷（化名）康复出院。从境外返京的婷婷对医护人员连声道谢：“感谢伟大的祖国，感谢可爱的医护人员！”

17年前非典阻击战，小汤山医院临危受命， 7天建成1000张病床，由军队医护人员全面负责救治工作，创造了非典患者最高治愈率、最低病亡率、医护人员零感染的“小汤山奇迹”。17年后，面对新冠肺炎疫情，北京小汤山定点医院再次打响了一场疫情防控阻击战。

3月16日，小汤山定点医院正式启用，主要用于境外来（返）京人员中需筛查人员、疑似人员及轻型、普通型确诊患者的治疗。截至3月29日24时，该院累计接收境外来（返）京需筛查人员2002人，最多一天接待需筛查人员394人。

医护人员既要快速筛查，加速床位周转，避免旅客在机场的积压，同时又要保证筛查质量，不能将患者漏掉，此外还要开展确诊患者救治工作。为应对此次疫情，北京市从22家市属医院选派1000余名医护人员，医院管理中心党委在第一时间成立小汤山定点医院临时党委，并指导成立23个临时党支部，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，让党旗始终高高飘扬在小汤山医院战疫一线。

医护人员的日夜奋战、无私付出也让很多患者看在眼里记在心上。“启用以来，我们共收到305封感谢信，既有联合签名的感谢状，也有字迹工整长达数页的表扬信，还有用漫画形式记录的工作瞬间和手工感谢卡，这些鼓励深深铭记在我们医护人员心里。”小汤山定点医院工作专班护理部主任骆金铠说。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 02 版）