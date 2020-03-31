全国工业基本面初步实现稳定

■广东、江苏、浙江、山东、福建等工业大省规上工业企业已基本全部开工

■92家龙头企业共带动上下游40余万家中小企业复工复产

人民网北京3月30日电 （记者王政）截至28日，全国规模以上工业企业平均开工率达到98.6%，人员平均复岗率达到89.9%。截至29日，中小企业复工率已经达到76.8%，3月份以来日均升幅在1个百分点以上。在30日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，工信部副部长辛国斌表示，总体看，全国工业基本面初步实现了稳定。

按照“以大带小、上下联动、内外互动”的思路，工信部全力推动制造业产业链协同复工复产。3月13日，牵头组建了跨部门制造业产业链协同复工复产工作专班，聚焦重点行业，抓产能释放；聚焦龙头企业，抓产业链协同；聚焦中小企业，抓纾困解难；聚焦重点地区，抓基本面稳定，全国复工复产有序推进，工业经济呈现出稳步恢复的态势。3月28日，全国规上工业企业98.6%和89.9%的平均开工率和复岗率，比2月23日分别提升15.5个和38个百分点，比3月1日提高3.6个和22个百分点。广东、江苏、浙江、山东、福建等工业大省规上工业企业已基本全部开工。

当前，工业企业复工复产呈现出四大特点——

一是防疫物资、生活必需品、公用事业、春耕备耕、外资外贸、高技术产业等重点行业，复工复产整体效益和水平得以较快提升。钢铁、电子行业的员工复岗率均超过90%，纺织、汽车、机械、轻工等行业员工复岗率也在70%—90%之间。一些在全球具有竞争优势的维生素、抗生素、解热镇痛类的原料药企业生产经营已经恢复正常，复工复产率和主要产品达产率均在80%以上。

二是龙头企业带动产业链复工复产效果显著。在前期推动51家大型龙头企业和7300余家核心配套企业复工复产的基础上，工信部又分两批梳理了41家龙头企业、379家核心配套企业作为重点企业，目前已基本恢复去年同期的生产水平。92家龙头企业共带动上下游40余万家中小企业复工复产。

三是中小企业纾困解难取得进展。在央行、银保监会及相关金融机构支持下，3000亿元支持重点疫情防控企业的专项再贷款已累计向5000多家企业发放了2000多亿元，企业实际承担利率只有1.27%左右。5000亿元支农支小再贷款、再贴现额度已累计发放2000多亿元，贷款利率低于4.55%。前两个月已清理政府部门和国有大型企业拖欠民营和中小企业账款181亿元。

四是重点地区湖北省复工复产稳步推进。通过部署各项支持举措，重点解决供应链不畅等实际问题。目前湖北规上工业企业平均开工率超过了95%，人员平均复岗率约为70%。

“工信部最新调研显示，3月份工业经济运行情况明显好于前两个月，一些行业产能利用率稳步回升。”辛国斌说，3月中旬，国家电网旬日均发电量同比下降2.9%，降幅比2月下旬收窄5.6个百分点。分行业看，防疫物资、生活必需品、农资产品生产保持较快增长态势；食品等生活必需品行业基本稳定，医用防护服、口罩等疫情防控相关行业生产强劲增长；部分高技术产品逆势增长，智能手表、智能手环等消费升级类产品以及半导体分立器件等高技术产品增速较快；大数据、云计算、物联网等新产业新业态保持快速发展态势。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 02 版）