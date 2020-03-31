巴布亚新几内亚地处南太平洋，有“天堂鸟之国”的美誉，在太平洋岛国中面积最大、人口最多。巴新一直以实际行动支持中国抗击疫情，令人感动。

巴新总理马拉佩致信对中国政府和人民表示慰问和支持，并专门举办捐助午餐会，组织巴新政商界人士筹款支持中国抗击疫情。巴新多名部长、省长以捐款、致信及录制视频等方式支持中国，表示对中国最终战胜疫情充满信心。东高地省省长努姆代表全省人民，来到中国驻巴新大使馆向中国捐款。他说：“巴新作为小国，能向中国提供的帮助不多，但朋友遇到困难，巴新人民一定要尽绵薄之力予以支持。”

巴新为何慷慨支援中国？马拉佩总理在捐助活动中的一句话道出了真情：“中国平等对待巴新并长期提供大量无私帮助，促进巴新经济社会发展，造福当地人民，巴新铭记在心。”中国始终坚持正确义利观，以义为先、义利兼顾，推动构建人类命运共同体。正是这个原因，中国拥有大批如巴新这般，不以力薄而不为、在关键时刻挺身而出的朋友。这也印证了这样一句岛国谚语：“友谊是沙漠中的水渠。”

中国与巴新建交44年来，各领域合作不断深化，硕果累累，双方友好交往的故事在巴新广为流传。这次率先向中国捐款的东高地省就与中国有着不解之缘。习近平主席20年前曾亲自推动实施福建省援助巴新东高地省菌草、旱稻种植技术项目。这些种植项目既有经济效益又能保护环境，一直持续运作至今，极大促进了东高地省经济社会发展和人民脱贫。该省及周边省份成功依靠发展解决了部落冲突等长期困扰巴新社会的问题，打破了西方国家关于巴新不能产米的论断。当地民众为感谢中国，把菌草称为“友谊草”。

当今世界，国与国关系是你中有我、我中有你，需要共享机遇、共迎挑战。本月初，我会见巴新政府应对新冠肺炎疫情部长级委员会主席、副总理斯蒂文，介绍中国疫情防控形势，表示中方愿与巴新分享相关经验和技术，协助巴新做好疫情防控工作，维护地区和全球公共卫生安全。3月10日，中国同10个建交太平洋岛国共同举办新冠肺炎疫情卫生专家视频会议，巴新卫生部部长杰塔王、卫生部代理秘书长达库拉拉、外交部副秘书长瓦罗等20多名政府官员和专家出席。杰塔王表示，中国经验为太平洋岛国应对疫情树立了标杆，巴新和其他太平洋岛国真诚希望继续同中国加强疫情防控合作，携手打赢这场战斗。

困难是暂时的，友谊是长久的。“天堂鸟之国”与中国守望相助，高展友谊之翼。中国与太平洋岛国携手构建人类命运共同体，更是一幅相助扶摇千万里的壮阔画卷。

（作者为中国驻巴布亚新几内亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 03 版）