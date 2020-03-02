巴新东高地省为中国抗击疫情捐款
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努姆向中国驻巴布亚新几内亚大使薛冰（右）递交捐款支票。
本报电 （林冬梅）2月27日，中国驻巴布亚新几内亚大使薛冰在使馆会见巴新单一民族党领袖、东高地省省长努姆，并接受东高地省政府为中国抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐款。巴新国家广播公司、《国民报》、《信使邮报》、EMTV电视台对捐款活动进行了现场报道。
薛冰感谢努姆省长代表巴新东高地省政府捐款支持中国抗击疫情，介绍了中国最新防控工作情况。
薛冰表示，疫情发生以来，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，为中国全面战胜疫情指引了方向。疫情发生后，巴新政府和人民给予中国以极大的支持。马拉佩总理向习近平主席致信表示慰问，巴新卫生部长等政要录制支持中国视频，今天努姆省长又代表东高地省政府慷慨解囊，以实际行动支持中国抗击疫情，我们对此表示衷心感谢。
努姆说，东高地省与福建省是友好省份，有着特殊交往历史和渊源。习近平主席曾亲自推动实施福建省援助巴新东高地省菌草、旱稻种植项目，并持续运作20年，极大促进了东高地省经济社会发展和人民脱贫。
此次巴新东高地省政府共向中国捐款10万基那（约合20万元人民币），用于抗击新冠肺炎疫情。
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