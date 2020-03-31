航空口岸日均入境人员预计降至4000人

3月30日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。会上中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号介绍，从3月29日到4月4日，计划航班量仅为108班，意味着相对于上周的734班又减少85.3%，108班相当于在疫情暴发前全国的国际客运航班总量的1.2%。据测算3月29日至4月4日，预计通过航空口岸入境的人员日均从25000人将下降到4000人左右。

公路口岸

继续暂停所有公路口岸国际旅客运输

交通运输部国际合作司司长李扬介绍，已向各地下发通知，要求做好陆路口岸防控，将继续暂停所有公路口岸的国际旅客运输，对于已关闭的旅客运输口岸继续关闭，对于因季节原因延迟开放的继续延迟，对于通过港澳方向关闭的直通口岸继续暂停。

他介绍，到目前为止，我国共有65个开通道路运输的口岸，其中34个保持开放状态，其他已全部关闭。

“目前34个口岸只开通货运运输，暂停客运。从34个口岸进入的货车司乘人员数量约2000人，从港澳方向进入的货车司乘人员数量约8000人。”

民航客运

预计入境人员将降至日均4000人左右

针对国际客运航班的变化趋势以及取得的防疫效果，靳军号表示，按照统计，也就是“五个一”新政策实施以来，从3月29日至4月4日，计划航班量仅为108班，意味着相对于上周的734班又减少85.3%，108班相当于在疫情暴发前全国的国际客运航班总量的1.2%。总体来讲，趋势是加速递减的状态。

靳军号称，随着全球海外疫情的加速蔓延，相当一部分国家出台了相应防控措施，这对抵离我国航班量也是加剧递减效应，这个过程中对境外我国公民特别是留学生群体的影响比较大，所以这一段时间虽然航班在递减，但客座率是上升的状态。按照新的政策实施的要求，现在国际客运量进一步调减到108班，涉及北京、上海、广州三大航空枢纽，它们总量是从上周的550班减少到现在的61班，降幅达89%。

靳军号指出，从政策出台的初衷来讲，航班实现了大幅的削减，再结合新通知中的要求，航班的客座率不超过75%。据此测算3月29日至4月4日，预计通过航空口岸入境的人员日均从25000人将下降至4000人左右。

分流航班

12个机场分流入境北京航班100班

发布会上，靳军号还介绍，北京口岸入境旅客相对比较集中，入境所需要时间比较长，会导致人员聚集，也加重了接触感染的风险。他说，民航局会同外交部等五部委分别从3月19日和3月22日连续两次发布公告，要求所有目的地为北京的国际客运航班分两个阶段，按照指定的第一入境点入境。

他表示，截止到3月29日，全国12个机场共分流入境北京航班共100班，涉及23157名旅客，其中在第一入境点经过检疫检测之后，留置旅客涉及19207人，留置比例达82.9%，应当说已经达到了政策的初衷，极大降低了北京口岸境外疫情输入的风险。

答疑

外国旅客违反隔离规定私自出境将禁止再入境

1.是否考虑包机接回境外的我国公民？

靳军号表示，“我们也确实关注到境外有客观回国需求，总体来讲，民航局将按照国家加强对境外我国公民关心关爱的总体部署，严格落实国务院联防联控机制的相关部署要求，”他表示，对于一些需求集中、飞行目的地有接收保障能力的城市，我们会视情启动重大航空运输保障机制，民航也有能力及时开通临时的加班和包机。

2.确有需要来华的外国人可通过什么方式入境？

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，为有效防范境外疫情输入风险，外交部和国家移民管理局联合发布公告，对来华外国人入境采取一定的限制措施，这也是参考了当前多个国家的做法，是一个不得已而采取的临时性限制措施。

他表示，国家移民管理局认为在当前的疫情下，尽量减少不必要的非需要出境活动。

他提示，对于持外交、公务等签证的签发对象，主要是出入境交通运输工具员工的C字签证的外国人不受此次限制入境的影响。那么对于其他的来华从事经贸、科技、防疫、抗疫、合作、交流等必要活动的，以及出于紧急人道主义原因，确有需要来华的外国人，可以向中国驻外使领馆重新申办签证。国家移民管理局将协同外交部根据疫情发展变化的情况，确定签证入境政策。相关政策如有调整，国家移民管理局将会同外交部及时发布。

3.对不遵守隔离规定，私自出入境的行为将如何处理？

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，国家移民管理局在疫情防控期间着力在推进落实从交通运输、口岸检疫、人员的动态轨迹信息共享到目的地送达、社区防控的疫情管控闭环管理体系，对境外入境人员实施集中隔离措施，是这一闭环管理体系中的重要环节。对于出境的内地居民，边检人员在检查时都要核查最近一次入境记录，如果发现14天内有入境记录的，要坚决阻止出境，并移交属地主管部门依法进行处理。发现来华的外国旅客在隔离期间违反规定私自出境的，将移交相关主管部门依法处理，并将禁止其在今后一定期限内再入境。

本组文/本报记者 刘艺龙 孟亚旭