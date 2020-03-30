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海关总署：从四方面发力 降低水陆输入疫情风险

2020年03月30日18:01 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月30日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，海关总署针对新冠肺炎疫情，制定了入境船舶卫生检疫作业指引，规范检疫流程，严防疫情经水路传入。主要有四个方面措施。

他介绍，一是压实船方主体责任。海关加强与交通运输部门的合作，要求船方密切关注船员健康状况，严格做好体温监测，一旦发现有症状人员立即实施居船隔离，避免在船上发生交叉感染。在船舶抵港前，要求船方通过“单一窗口”向海关进行申报，所有船员如实填写入境健康申明卡。

二是科学确定检疫方式。海关提前对船方申报内容进行审核，根据船舶挂靠境外港口情况、航海健康申报等信息开展风险评估，以确定拟采取的检疫方式。

三是严格实施登临检疫。严格落实“三查三排一转运”的检疫措施，对船上人员开展体温筛查和医学巡查。

四是妥善进行后续处置。当判定船上载有确诊病例、疑似病例、有症状者或无症状病例时，海关要求并监督有检疫处理资质的单位对船舶进行彻底消毒处理，对船上的废弃物实施无害化处理。同时，加强船舶在港停留期间的健康管理，密切关注船上人员身体健康状况。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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