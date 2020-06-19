海关总署：全国海关系统至今未发生一线关员职业暴露感染情况

人民网北京6月19日电（王国菁）19日，国务院联防联控机制就《低风险地区夏季重点地区重点单位重点场所新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》有关情况举行发布会。会上，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，全国海关系统至今未发生一线关员职业暴露感染的情况。

宋悦谦表示，海关一线关员是口岸疫情防控战疫的中坚力量。海关总署高度重视对一线关员的关心和爱护，从各个方面提供支持保障，持续加强“前方口岸和后方实验室”两个战场的安全防护工作。

在防止海关关员发生职业暴露感染方面，宋悦谦介绍了以下四方面内容：一是科学制定不同岗位的防护规范。海关总署组织专家对口岸一线不同岗位进行评估，并根据执法操作过程中可能发生暴露的风险程度，合理设定安全防护标准，先后制定更新了3版《个人防护作业指引》，精准指导登临检疫、流行病学调查、样本采集、实验室检测以及货物查验岗位的关员正确使用防护用品。

二是强化安全防护培训。全国海关依据一线关员不同岗位特点，持续开展有针对性的培训，通过现场讲课、网络授课、现场实操等多种方式实现培训全覆盖，同时组织开展培训的效果评价，使关员熟练掌握新冠病毒感染防控、职业安全防护、职业暴露后处理等相关知识、技能与方法。重点口岸还向一线岗位和现场口岸实验室派驻专家组，精准提供个人防护技术支持。

三是加强安全防护检查。全国海关均设立了防护服穿脱监督岗，随时发现防护安全隐患；同时定期组织开展一线关员安全防护检查，重点就防护用品是否符合相关标准和使用要求，储备数量是否满足口岸实际工作需要，是否根据总署规范要求做好防护，采样环境是否符合要求，是否定期开展疫情防控人员核酸检测等内容进行检查，并派出多个督导组对呼和浩特、满洲里、成都等11个直属海关开展安全防护督导检查，切实防范化解安全风险。

四是注重人文关怀和心理疏导。全国海关实行一线关员轮班上岗，避免疲劳作战，防范安全防护事故；加强夏季安全防护工作，研制新型夏季安全防护服等装备，配发降温背心确保夏季高温高湿环境安全防护；成立心理干预、心理援助和健康咨询工作组，为一线关员提供心理咨询。