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国家移民局：违反集中隔离规定私自出入境是违法行为

2020年03月30日17:38 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月30日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家移民局边防检查管理司司长刘海涛表示，在疫情防控期间，国家移民管理局着力在推进落实从交通运输、口岸检疫、人员的动态轨迹信息共享到目的地送达、社区防控的疫情管控闭环管理体系，对境外入境人员实施集中隔离措施，是这一闭环管理体系中的重要环节。

刘海涛表示，对于出境的内地居民，边检人员在检查时都要核查最近一次入境记录，如果发现14天内有入境记录的，要坚决阻止出境，并移交属地主管部门依法进行处理。发现来华的外国旅客在隔离期间违反规定私自出境的，将移交相关主管部门依法处理，并将禁止其在今后一定期限内再入境。

刘海涛提醒说，要自觉遵守入境后集中隔离措施的规定要求，违反集中隔离规定私自出入境是违法行为，移民边检机关发现后都将移交有关主管部门依法进行处理。近期移民边检机关还发现，仍有内地居民以旅游、访问等非必要事由出入境前往疫情重点国家，这会增加感染的风险。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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