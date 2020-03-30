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民用航空局：预计通航口岸入境人员下降到日均4000人

2020年03月30日17:11 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月30日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号表示，航班实现大幅削减，结合新通知中的要求，航班客座率不超过75%。据此测算，3月29日到4月4日，预计通过航空口岸入境的人员日均从25000人将下降到4000人左右。

靳军号介绍，第一阶段是从疫情伊始到3月19号，民航局第一次下发《关于在疫情防控期间控制国际航运客运量的通知》。按照《通知》要求，在3月19日之前民航局执行的航班上限基数每周1165班，意味着从疫情爆发到3月19日的1165班，一直呈现出递减趋势。

第二阶段是从3月19日到3月26日，实际执行航班已减至734班，又减少了37%。

第三个阶段是民航局继续出台新的《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》。据民航局统计，从3月29日到4月4日，计划航班量仅为108班，意味着相对于上周的734班又减少85.3%。总体来讲，趋势是加速递减的状态。

靳军号表示，民航局关注到随着全球海外疫情的加速蔓延，相当一部分国家出台了防控措施，这对抵离我国航班量也是加剧递减效应。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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