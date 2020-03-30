海关总署：五项措遏制疫情通过航空口岸扩散

人民网北京3月30日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦就航空口岸疫情防控情况进行了回应。

宋悦谦表示，在国务院联防联控机制领导下将外防输入作为防控工作的重中之重，采取科学、精准、高效措施，加强口岸卫生检疫、优化入境通关流程，与地方携手实现闭环管理，遏制疫情通过航空口岸扩散蔓延。

海关总署采取系列措施，一是科学实施风险管理。海关密切跟踪全球疫情发展态势，多渠道收集疫情信息，及时开展风险评估，动态调整口岸重点防控国家和地区。发挥联防联控机制优势，与相关部委共享信息，运用大数据技术开展风险分析，确定重点航线、重点航班和重点人群，在口岸开展精准布控拦截，不断提高检疫查验的针对性和有效性。

二是优化登临检疫程序。海关加强与民航部门合作，要求航空公司配合做好机上测温和巡查，发现异常及时通报海关。海关关员登临检疫时通过问询机组、机上巡查等方式，快速筛选出机上有症状人员，安排旅客分类分批快速下机。

三是整合优化现场流程。海关要求各航空公司提醒旅客在机上提前进行健康申报，同时积极推广电子申报模式，减少旅客在通道的聚集和停留。一线海关进一步整合优化流调采样等业务环节，通过增派专业人员、增加流调采样工位等手段，在保证工作有效性的基础上，确保旅客快速接受体温检测、健康申明卡核验、医学排查等检疫措施，缩短通关时间。

四是强化入境闭环管理。海关严格落实“三查三排一转运”等检疫措施，将筛查出的确诊病例、疑似病例和有症状人员，及时通过地方联防联控机制转送定点医院。对包括密切接触者在内的其他人员及时移送地方联防联控机制统一安排集中隔离，并将所有人信息通报地方，确保无缝对接、闭环运作。

五是加大一线技术保障。海关总署组织专家分赴相关海关开展技术指导，提高现场技术能力及应急处置水平，加强实验室检测仪器和试剂配备，同时统筹调配实验室检测等专业背景人员支援业务一线，提高实验室检测水平和能力，确保“检得准、检得快”。