疫情后想狠狠消费是心理有问题吗？

Q:

今年春节本来要跟团去日本玩儿，但因疫情旅游泡了汤。之后和老公在家宅了快一个月，2月中旬开始上班，下了班也是乖乖回家，呼朋唤友聚餐的生活被疫情彻底颠覆。

无聊之中，我翻起了支付宝账单，立马被惊到，2月份居然只花了2700多块。怎会这么少？我俩在家可没少吃，贼贵的猪肉、牛排、大虾，还有车厘子、草莓，每周都会轮着吃上一遍，没想到在家吃这么省钱，立刻觉得下厨的辛苦好值！

以前我们除了周末在家做几顿饭，家里基本不开火，不是上餐馆，就是叫外卖，周末逛逛商场看场电影，基本生活开销怎么也得五六千。这回不但拿回了旅行社的退款，还省下一半开销，惊喜之下，我冲老公嚷道：“等疫情过去，我们狠狠去花一把，要不然真对不起自己。”

老公却不以为然：“好不容易省点钱，你又做什么？以后生孩子，换房子，要花钱的地方多着呢。”

我没理他，觉得这人不懂什么叫活在当下。趁着“三八”节促销，我即刻下单了一套2000多元的化妆品，还买了件3000多元的大衣。老公说我这是报复性消费，心理不正常。

的确，这是我买过的最贵的化妆品和衣服，但在家宅了一个月，如今国内疫情虽然平静下来，但还是没处玩乐，想想就郁闷，只能在网上剁剁手，补偿一下，怎么就是心理不正常？

周末，我拉着老公去逛商场，看见首饰、包包什么的，特别想买，想着现在国外疫情严重，今年也许出国游都不成了，不如把钱花了买个安慰，结果又被老公说是报复心理严重，钱没花成两人还吵了一架。其实，我平常花钱挺克制的，现在却看见什么都想买，难道真是心理有问题？

闵青

A:

闵青,您好！

生活中总会有意想不到的事发生，就像一句流行语，意外和明天，不知哪个先来，这次突如其来的疫情好似给这句话做了一个注解。意外打破了平静的生活，每个人的心理都受到不同程度的冲击，行为方式也会因此发生变化，这是正常反应，不必为此焦虑。

意外来临时，如果不是惊喜而是惊吓，每个人都会产生一定的心理反应，比如心慌意乱、恐惧害怕、压抑痛苦等等，性格、生活态度和心理承受能力都会影响个体的应激反应程度，应对的方式也各有不同。有人会暗自流泪，有人却大声哭喊；有人到处求教，有人却默默承受；有人用拼命运动、K歌来释放痛苦，有人却用喝酒、暴饮暴食来麻痹自己，也有人用疯狂购物来自慰。方式不同，目的却是一样的，不过是寻求情绪的释放，注意力的转移，或者求得补偿，获得安全感，让自己能够度过人生中的非常时期。

此次疫情，对大多数人来说，虽然只是体验了一次超长宅家生活，但也免不了产生压抑和郁闷的情绪，所以，如你这般，用超常规的购物来宣泄和补偿一下，也只是正常人应对意外事件、寻求心理平衡的一种方式而已，并非心理有问题。

一般而言，一个意外事件带来的心理冲击，随着事件的平息，生活恢复正常，冲击力会日渐趋弱，情绪和心态也慢慢归于平静，类似疯狂购物那样的自我安慰和补偿行为自然也会停止，所以，对这类短期心理波动不必过分在意，也不用刻意干预，顺其自然就好。

至于疫情之后，想再狠狠花一把，这种报复性消费行为，也是基于补偿心理，只要不影响日常生活，就权当是庆祝美好生活再度开始。

如果疫情完全过去后，想疯狂消费的欲望依然无法抑制，那就有必要重新审视一下自己的人生观和由此而来的消费观。不妨问问自己，是不是完全信奉活在当下的生活哲学，只想痛痛快快过好眼前的每一天？如果答案是肯定的，背后的原因可能有两种，一是从前的消费克制不过是被现实和婚姻所累，如今一场疫情让内在欲望浮上了水面；二是原先的人生观被疫情改变，觉得人生苦短，意外总是比明天来得更快，所以不如随心所欲活在当下。不管是何种原因，如果秉持只要现在过得爽不管将来风和雨的人生态度，那就得接受由此而来的某些代价和后果，包括可能的婚姻冲突。

其实，选择什么样的生活方式，是每个人的自由，但已婚者却多了一重束缚，一方的生活方式得让另一方能够接受，婚姻才能和谐。从你的叙述来看，丈夫并不认同你的大手笔消费，所以，调整夫妻关系是接下来必须应对的问题。

如果你的理性中依然存在为将来打算的念头，希望能克制自己疯狂消费的行为，那可能是意外事件带来的心理冲击还未消除，修复尚需时日，可以用更健康的方式，比如运动、读书、与丈夫和好友交谈等，让自己的心态逐渐回归平静。

最后，送你一句话：中庸是王道，也是生活幸福之道。就如你宅家之时吃了大鱼大肉，就不再吃零食，保持饮食的均衡和讲究生活的平衡是同一个道理，活在当下和兼顾未来，在两者之间找到平衡点，一生才能始终过得有滋有味、有声有色。

本期做客专家

简云，中国妇女报高级记者，多年从事婚姻家庭问题写作，曾任红枫妇女热线咨询员，著有《拯救亲密》《知性爱人》《没有怀抱》等作品。