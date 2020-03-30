春耕遇难题  专家在线答

“小麦返青一般情况下浇几次水？”“早春果树如何防治好蚜虫？”“请问韭菜在这个季节为什么会发黄甚至有些腐烂，是什么原因造成的？”“图片中的水稻浸染了什么病害？”每天晚上登录“中国农技推广”APP，回答农民朋友提出的技术问题，已经成为湖南省益阳市桃江县桃花江镇农业综合服务站农技员崔志斌几年来的习惯。

当前正值春耕备耕的关键时期，做了30多年农技员的崔志斌格外忙碌。“早稻就要抛秧了，我们最近在推广机械化抛秧，白天要下乡示范指导；晚上回来我一般都会上网回答农民的问题，写一下工作日志。”

作为全国首批“互联网+农技推广”服务之星，崔志斌在平台上有1200多个粉丝，累计解答问题4.6万个，特别受农民网友的欢迎。安徽省宿州市一位农民网友焦虑地提问：“我的西瓜栽了20多天，瓜叶不舒展是怎么回事？”崔志斌仔细看了网友上传的图片，认真分析原因：“应该是气温偏低，导致根系生长发育不良。”这个问题下面，还有其他20多位农技员的及时答复，基本判断与崔志斌一致，认为是低温、缺水、缺肥造成的问题，有的还详尽地给予了技术指导。

“中国农技推广”是农业农村部近年建设的农技推广信息服务平台，平台上有38万名农技推广人员、6000名专家教授线上解答技术难题、开展技术指导，新型农业经营主体和广大农户都可以通过网页、手机APP和微信公众号注册登录。新冠肺炎疫情发生以来，除了在田间地头指导农户，各地农技人员更多利用互联网平台进行“线上”答疑指导。据统计，今年1月以来，平台上农业专家发表春耕技术文章3.69万篇，农技人员发布服务日志160多万条，线上解答农业问题580多万个，组织农户在线学习1500万次，实现了农技指导24小时高效服务，专家农民无障碍沟通互动。

一对一解答问题的同时，农技推广体系还通过开设网络课程广泛传播春耕时期的农业生产知识。几天前，全国农技中心的“农药科学安全使用技术培训”课程上线直播，全国各地有5万多名从事植保植检的技术人员、新型农业经营主体等观看了培训视频。

农技服务走到“线上”，离不开信息技术与管理方式的创新支撑。在国家农业信息化工程技术研究中心的农技推广服务大数据中心，记者看到大屏幕上实时滚动的“全国农技人员上线人数分布图”“农情动态”“日志星云图”等一系列数据图表。在这里，每位农技人员的日志、服务轨迹、问答、关注度、粉丝数、被采纳数、点赞数等大数据清晰可查。

国家农业信息化工程技术研究中心副主任吴华瑞介绍，平台的建设不仅促进了农业科研、推广、应用的有效衔接，还实现了农技推广队伍的履职能力与全国农技补助项目实施效果的精准考核。借助定位系统形成的服务轨迹显示，今春以来，农技人员每天进村入户到田服务总里程累计达到252万公里，相当于绕地球63圈；平均每天上报实时农情信息9700多条，服务日志1.98万例，发送现场实时图片10万余张……数据显示，目前，农技人员的线上服务时间已经超过线下服务时间，平均每天线上解答春耕生产问题6.99万次，问题解答率超过90%。

“今年农技推广服务的一大特点是线上线下相结合，近期我们依托平台构建了覆盖全国不同地域、涵盖主要产业、面向全产业链的农技服务春耕大数据库，为农技推广体系更好地在线服务春耕备耕做足了准备。”农业农村部科技教育司司长廖西元表示，下一步将提高“中国农技推广”的覆盖面和使用率，充分发挥信息化便捷高效优势，在线开展生产指导和技术服务，为农技推广服务插上信息化的翅膀，为抓好春季农业生产做出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 19 版）