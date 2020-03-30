国家卫健委：3月29日0—24时新增确诊病例31例 甘肃新增1例本土病例

人民网北京3月有30日电（董童）国家卫生健康委于30日在官网发布的《截至3月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例31例，其中境外输入病例30例，本土病例1例（甘肃1例）；新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例17例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例322例，解除医学观察的密切接触者1575人，重症病例减少109例。境外输入现有确诊病例630例（含重症病例19例），现有疑似病例165例。累计确诊病例723例，累计治愈出院病例93例，累计死亡病例0例。

情况显示，截至3月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2396例（含重症病例633例），现有疑似病例168例。累计确诊病例81470例，累计治愈出院病例75770例，累计死亡病例3304例，累计追踪到密切接触者704190人，尚在医学观察的密切接触者19235人。

湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例317例（武汉315例），新增死亡病例4例（武汉4例），现有确诊病例1733例（武汉1726例），其中重症病例601例（武汉597例）。累计治愈出院病例62882例（武汉45733例），累计死亡病例3186例（武汉2547例），累计确诊病例67801例（武汉50006例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例977例：香港特别行政区641例（出院118例，死亡4例），澳门特别行政区38例（出院10例），台湾地区298例（出院39例，死亡3例）。